Kanye West orina sobre un premio Grammy y comparte fuertes mensajes en Twitter Kanye West vuelve a acaparar titulares. El rapero compartió un video orinando sobre un premio Grammy y varios llamativos mensajes en Twitter. ¡Míralos! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kanye West está en el ojo del huracán otra vez. El rapero —quien sorprendió a muchos al anunciar su deseo de convertirse en presidente de Estados Unidos— causó controversia al compartir un video orinando sobre un premio Grammy y varios mensajes en Twitter. "Creanme, no voy a parar", escribió junto al video del galardón dorado dentro de su inodoro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Taylor Hill/FilmMagic,) Este supuestamente es uno de los 21 premios Grammy que ha ganado el cantante. El esposo de Kim Kardashian también compartió varios mensajes pidiendo a sus "hermanos negros" que alzaran sus voces y defendieran sus derechos. "No hay NBA ni industria de la música sin la gente negra. Los contratos justos importan, la propiedad importa", expresó. Kanye West compartió múltiples páginas de presuntos contratos suyos con Universal Music Group, criticando a la disquera. El rapero además tuitió versos bíblicos y aseguró que es un guerrero que daría la batalla hasta que terminen los "contratos injustos". Image zoom (Pierre Suu/GC Images) El rapero y empresario multimillonario pidió a sus seguidores que lo cubrieran con sus oraciones y buenos deseos. "Yo sé que mi señor y salvador Jesucristo hará lucir como tontos y castigará a todos los que hayan participado en contratos injustos", declaró en Twitter.

Close Share options

Close View image Kanye West orina sobre un premio Grammy y comparte fuertes mensajes en Twitter

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.