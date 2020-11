Close

Kanye West pone fin a su candidatura a presidente: ni te imaginas cuántos votos recibió Además de Donald Trump y Joe Biden, el esposo de Kim Kardashian también quería ganar las elecciones a la presidencia de Estados Unidos celebradas el martes. Así le fue. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por primera vez en su vida, el rapero Kanye West visitó las urnas para votar por alguien muy especial y en quien confía al cien por ciento: él mismo. El esposo de Kim Kardashian anunció el martes en sus redes sociales que había ejercido su derecho al voto para elegir al próximo presidente de Estados Unidos. “Dios es tan bueno. Hoy votaré por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío….yo”, dijo el intérprete junto a fotografías presumiendo su boleta electoral. “El primer voto de mi vida. Estamos aquí para servir. Oremos por cada líder servidor en el mundo”. Desafortunadamente para el artista y como era de esperar, West quedó muy lejos de Donald Trump y Joe Biden en estas reñidas elecciones. Tras casi cuatro meses de campaña y millones de dólares invertidos de su propio dinero, se vio obligado a aceptar su derrota. Image zoom Kanye West | Credit: Neil Mockford/GC Images Eso sí, el rapero parece que no se dará por vencido en su deseo de convertirse algún día en líder del país, ya que dejó entrever que podría postularse nuevamente en las elecciones del 2024. A pesar de no haber sido competencia preocupante para los principales candidatos, el rapero logró un buen puñado de votos tomando en cuenta que solo apareció en las boletas de 12 estados y que su campaña fue limitada, independiente y de última hora. Según la agencia Associated Press, el cantante habría recibió alrededor de 60,000 votos en todo el país. Su mayor éxito fue en Tennessee, donde reunió 10,188 votos, seguido de Minnesota con 6,796, Oklahoma con 5,587 y Louisiana con 4,837. Lo más probable es que el voto que emitió el rapero por sí mismo no cuente. Según Vanity Fair, el rapero está registrado como votante de Wyoming, donde no aparecía su nombre y tuvo que escribirlo en la boleta. De acuerdo a las leyes del estado, los votos para candidatos write-in como West solo cuentan si ganan la elección o presentan documentación y pagan unas tasas, cosas que el artista no ha hecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante ha dejado claro a través de sus redes y en entrevistas que su interés por la política es auténtico. “La razón por la que sé que eventualmente — eventualmente puede ser tres meses, eventualmente puede ser tres años y medio — la razón porque la que eventualmente seré un gran presidente es porque soy [una persona] sensible”, comentó al diario The New York Times en septiembre. “Estoy aquí para servir. Aún como un géminis, siento la energía en el cuarto, leo el lenguaje corporal, leo esta energía y me duele. Me duele por el país, me duele no solo por la gente negra, pero por toda la gente de Estados Unidos. Y me duele por toda la gente en el mundo”.

