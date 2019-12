¿Qué le regalaron Kanye West y Kim Kardashian a su hija North en Navidad? El obsequio es una prenda de una leyenda de la música y cuesta $65,000. Entérate de los detalles aquí. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para nadie es un secreto que a los miembros de la familia Kardashian les encanta hacer regalos excéntricos. En esta ocasión Kim y su esposo Kanye West obsequiaron a su primogénita North West, de 6 años, una chaqueta que pertenecía a Michael Jackson. Kim reveló en Instagram que la prenda de vestir fue utilizada por el Rey del Pop en una visita a Elizabeth Taylor en 1997 para celebrar el cumpleaños de la actriz. También confesó que la chaqueta tuvo que ser modificada en las mangas, sin cortarlas, y con cierres en su interior de manera que North la pueda llevar mientras vaya creciendo. Image zoom “Kanye y yo regalamos a North esta chaqueta. Y esta fue la chaqueta que Michael Jackson usó cuando vistió a Elizabeth Taylor”, dijo. “North es realmente una fan de Michael Jackson y sabíamos que amaría esto” agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a varios medios, la prenda tiene un valor de $65,000 y fue vendida en una subasta en octubre de este año. Kim volvió a sorprender este jueves a sus 155 millones de sus seguidores con una historia en Instagram con otro regalo navideño para North y para su sobrina Penélope, hija de Kourtney Kardashian: un par de botas vaqueras personalizadas y con piedras incrustadas. Image zoom “Miren lo que tengo para North y Penelope para Navidad, estas botas de vaqueros personalizadas con piedras. Les encantan las botas, por eso pensé en regalarles unas bien brillantes”, comentó Kim. Advertisement

