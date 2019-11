Kim Kardashian y Kanye West: reyes de los influencers y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Meghan y Harry muy seriecitos en Londres; Selena Gómez ¿terror de los paparazzi?; Lucero estrena en México; y el funeral de Walter Mercado en San Juan ¡Míralos! Empezar galería De fiesta Image zoom Adrian Edwards/GC Images Kim Kardashian y su maridito Kanye West llegan muy contentos a su hotel de Nueva York donde se encuentran de visita para encabezar los Magazine Innovator Awards. del Wall Street Journal. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Muy atareadas Image zoom Por cierto que doña Kim y su mamá, Kris Jenner, aprovecharon la visita a la Gran Manzana para participar con en una charla con The New York Times y el periodista Andrew Ross Sorkin. 2 de 10 Applications Ver Todo Hora solemne Image zoom Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images En Londres, los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, participaron en la 91ma ceremonia de El Campo de Recordación, en la Abadía de Westminster. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Traviesa Image zoom Mezcalent Majida Issa saca tremenda lengua en plan juguetón al aparecer el lado de su compañero Mark Tacher al marcar el inicio de la serie Operación Pacífico (Telemundo) que acaba de comenzar grabacions en Bogotá, Colombia. 4 de 10 Applications Ver Todo ¡Síganme los buenos! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Selena Gómez fue captada cámara en mano y rodeada de su entourage por las calles de Los Ángeles. ¿Será que ahora es ella quien perseguirá a los paparazzi? 5 de 10 Applications Ver Todo ¡Listo! Image zoom JDS/The Grosby Group Lucero corta el listón inaugual en la presentación de su nueva colección de ropa y calzado en uno de los almances de Price Shoes, en Toluca, Estado de México. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Adiós, Walter! Image zoom ARMimage/The Grosby Group Ivonne Benet, sobrina de Walter Mercado, encabezó los servicios fúnebres del célebre astrólogo fallecido este sábado en una funeraria de San Juan, Puerto Rico. Su cuerpo será sepultado este viernes. 7 de 10 Applications Ver Todo Otro plan Image zoom Gladys Vega/ Getty Images También en Puerto Rico, pero en Vega Alta, encontramos al laureado Lin-Manuel Miranda bailando con el Grupo Cimiento de Puerto Rico en la “Fiesta de Pueblo”. 8 de 10 Applications Ver Todo Image zoom Medios y Media/Getty Images Alvaro Morte y Irene Arcos presentaron en Ciudad de México su serie El Embarcadero, de los creadores del hit español La Casa de Papel (Netflix). 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Kim Kardashian y Kanye West: reyes de los influencers y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.