Kanye West visto en Broadway junto a su supuesta novia Julia Fox, en una función de Slave Play Después del espectáculo, ambos fueron a cenar con amigos y el dramaturgo Jeremy O. Harris en Carbone, en Greenwich Village, dijo una fuente a People. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DO NOT REUSE - Kanye West y Julia Fox Credit: EMILIO MADRID Kanye West y Julia Fox disfrutaron de una noche en el teatro. En fotos exclusivas compartidas con PEOPLE, se puede ver a West, de 44 años, en compañía de la actriz de Uncut Gems, de 31, y un grupo de amigos, en el Teatro August Wilson de Broadway para ver la obra Slave Play nominada al premio Tony, el martes. West, Fox y el grupo de amigos se quedaron tras bambalinas durante 45 minutos, para charlar con el elenco de la obra, escrita por Jeremy O. Harris. Luego fueron a cenar al restaurante Carbone, en el Greenwich Village, dijo una fuente de la producción cercana a PEOPLE. DO NOT REUSE - Kanye West y Julia Fox Credit: EMILIO MADRID "A Kanye le encantó el programa", dice la fuente. "Es fanático de Jeremy, así que voló para ver la obra y vino con amigos". West, quien llegó al teatro justo a tiempo y se sentó junto a Fox para la función, "estaba muy feliz de estar allí", dice la fuente. DO NOT REUSE - Kanye West y Julia Fox Credit: EMILIO MADRID De West y Fox, la fuente señala: "Él estaba emocionado de que ella estuviera allí, y luego salieron. Julia se quedó todo el tiempo después de la charla. Ella parecía muy feliz de estar con él". DO NOT REUSE - Kanye West y Julia Fox Credit: EMILIO MADRID Slave Play, que se extenderá hasta el 23 de enero en el August Wilson Theatre, disfruta de la distinción de ser la obra más nominada en la historia de los premios Tony, obteniendo 12 nominaciones, a pesar de que no ganó ninguna estatuilla en la ceremonia de entrega de premios en septiembre. "Kanye fue muy elogioso con la obra después del espectáculo. Pidió quedarse y conocer al elenco y se quedó todo el tiempo que el teatro pudiera permanecer abierto. Jeremy estaba muy emocionado", continúa la fuente, agregando que el rapero y el autor de Slave Play son "supercompañeros". La fuente agrega: "Estoy seguro de que hay colaboraciones [entre ellos] en el horizonte". La salida de West y Fox en Nueva York se produce días después de la actuación sorpresa del rapero en la víspera de Año Nuevo en Miami, el mismo lugar donde el actual romance de su exesposa Kim Kardashian, Pete Davidson, coanimó un especial para NBC con Miley Cyrus. El mes pasado, una fuente le dijo a PEOPLE que West todavía tiene la esperanza de que él y Kardashian puedan resolver las cosas, incluso mientras ella toma medidas para que su separación sea legalmente oficial. Una fuente cercana al rapero dijo que la familia y el matrimonio son "importantes" para West y que él es un "hombre de familia en el fondo [cuyo] amor y compromiso" con su ex e hijos "nunca cambiará". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN West comparte a North, 8, Saint, 6, Chicago, 3 ½ y Psalm, 2½, con Kardashian. Fox dio la bienvenida a un hijo a principios de este año con Peter Artemiev, con quien se casó en 2018.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kanye West visto en Broadway junto a su supuesta novia Julia Fox, en una función de Slave Play

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.