Kanye West hospitalizado, abandonó el centro diez minutos después El rapero sigue acaparando titulares, mientras que una fuente asegura que continúa enamorado de Kim Kardashian. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kanye West continúa acaparando titulares desde que el pasado cuatro de julio confirmara que entraba a la carrera presidencial de los Estados Unidos, apoyado por Elon Musk, quien después se retractó. El cantante sufre un trastorno bipolar y ha estado durante los últimos días escribiendo diversos tuits que han traído de cabeza a su esposa, Kim Kardashian, de quien el rapero acaba de contar en su primer mitin político que estuvo a punto de abortar a su primera hija por su culpa, aunque finalmente decidió no hacerlo. Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group Según asegura el portal de TMZ, Kanye West fue hospitalizado ayer por urgencias debido a un ataque de ansiedad, aunque fue visto saliendo del hospital tan solo diez minutos después de su ingreso. Más tarde, una ambulancia se dirigió a toda prisa al rancho que la pareja tiene Wyoming, pero terminaron marchándose sin llevarse al cantante cuya vida al parecer no corría peligro. Image zoom (Marc Piasecki/WireImage) Tiempos difíciles para el billonario empresario y para su clan familiar de las Kardashians, uno de los más famosos del mundo, ya que atraviesan una profunda crisis debido a las últimas andanzas del intérprete de Stronger. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente le aseguró a la anglosajona People que Kanye West, a sus 43 años, continúa enamorado de Kim: “Está muy consciente de que ha defraudado a Kim. Se siente fatal. Es obvio que todavía la ama”, dijo de buena cuenta, así como que el cantante se ve mucho más relajado en estos momentos que durante las últimas dos semanas. Image zoom También dijo que “está muy arrepentido de haber compartido los detalles más íntimos de su relación”. Kanye puso ayer una disculpa pública en su cuenta de twitter dirigida a su esposa: ““Me gustaría pedir disculpas a mi esposa Kim Kanye west”, escribió Kanye en su cuenta de Twitter. “No supe cubrir sus espaldas, como ella hace conmigo. Quiero decir que sé que te he hecho daño. Perdóname, por favor. Gracias por estar siempre cuando te necesito”, dijo en un romántico mensaje.

Close Share options

Close View image Kanye West hospitalizado, abandonó el centro diez minutos después

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.