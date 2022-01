Captan a Kanye West en un hotel con misteriosa mujer ¿nuevo romance a la vista? ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mysterious Girl Emerges from Kanye West’s Hotel Room as He Enjoys New Year’s Break in Miami Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Además: Canelo de fiesta con Max Verstappen, Ivanka Trump en la playa, Danilo Carrera grabando escenas para la novela Contigo sí y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería ¿Nueva pareja a la vista? Mysterious Girl Emerges from Kanye West’s Hotel Room as He Enjoys New Year’s Break in Miami Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group El ex de Kim Kardashian, Kanye West, fue captado por el lente del paparazzi en el balcón de un hotel en Miami junto a una chica misteriosa. ¿Nueva pareja a la vista? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Tras bastidores Brandon Peniche y Gema Garoa en una escena de la telenovela "Contigo Sí", producción de Ignacio Sada Credit: mezcalent Brandon Peniche y Gema Garoa en una escena de la telenovela Contigo sí, producción de Ignacio Sada que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 2 de 6 Ver Todo Juguetones Ivanka Trump in Black Sundress Plays Football on the Beach with Family in Miami Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Ivanka Trump jugando fútbol americano con su hijo en Miami. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Gran velada F1 World Champion Max Verstappen and Boxing Champing Saul Alvaraz aka Canelo Credit: Cortesía El boxeador mexicano Saúl Álvarez (izq.) se encontró en un festejo en Seaspice en Mami con el campeón de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull Max Verstappen. Los deportistas se divirtieron a lo grande y se tomaron esta foto del recuerdo. 4 de 6 Ver Todo Temática interesante Danilo Carrera en una escena de la telenovela "Contigo Sí", producción de Ignacio Sada Credit: mezcalent Danilo Carrera en una escena de la telenovela Contigo sí. "La gente debe ver Contigo sí porque tocamos temáticas muy actuales, tenemos la historia en la que hay la trata de blancas, tenemos la historia en la que hay violencia de género, tenemos romance, tenemos acción, tenemos una calidad de producción altísima cuando grabamos escenas en la playa espectaculares donde van a poder viajar con nosotros realmente a un lugar paradisiaco, único, hermoso, y creo que por los personajes.", dijo el actor a People en Español. 5 de 6 Ver Todo Enamorados Alessandra Ambrosio, Richard Lee en brasil playa Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Alessandra Ambrosio y Beau Richard Lee se dieron un romántico beso en una playa en Brasil. La modelo brasileña lució espectacular ataviada con un diminuto bikini blanco y gafas de sol de Paradigm y Vera Wang Eyewear. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

