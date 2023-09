La esposa de Kanye West con los senos prácticamente al aire escandaliza en Italia, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kanye West, Bianca Censori Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La estrafalaria pareja ha provocado la ira de algunos por su aspecto. Además, Shakira, Thalía, Danna Paola y Peso Pluma en los MTV Video Music Awards, ¡míralos! Empezar galería Kanye West y Bianca Censori Kanye West, Bianca Censori Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Luego de su escandaloso paso por Venecia —donde el rapero fue captado con los pantalones bajados frente a su 'esposa' en público— la parejita se dejó ver saliendo de un lujoso hotel en Florencia para ir a comer a un McDonald's. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images La superestrella colombiana se coronó como la reina absoluta de los premios MTV Music Video Awards —celebrados anoche en el Prudential Center de NJ— donde se presentó triunfal tras 17 largos años de ausencia. 2 de 8 Ver Todo Thalía Thalia 2023 Video Music Awards Credit: John Shearer/Getty Images for MTV Tras bambalinas de la misma premiación captamos a la actriz y cantante mexicana esperando su turno para ingresar al escenario donde junto con al rapero del Bronx Fat Joe entregó una estatuilla a la brasileña Anitta. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Karol G y Danna Paola Karol G Danna Paola 2023 MTV Video Music Awards Credit: Kevin Mazur/Getty Images for MTV) Las colombiana (izq.) y la mexicana también hicieron acto de presencia en los premios MTV. 4 de 8 Ver Todo Peso Pluma y Ice Spice Peso Pluma Ice Spice 2023 MTV Video Music Awards - Show Credit: Kevin Mazur/Getty Images for MTV El cantante nacido en Jalisco y la rapero se encontraron en la entrega de premios, ¡un dueto sería genial! 5 de 8 Ver Todo Maria Elena Saldaña Maria Elena Saldaña "La Güereja" Credit: Mezcalent La querida actriz mexicana acudió a darle el último adiós al actor y cantante Benito Castro, fallecido esta semana en Ciudad de México, y quien por años interpretó al papá de su inolvidable personaje: La Güereja. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Instar Images/The Grosby Group La Diva del Bronx no falta a su cita anual con empresarias hispanas y este martes acudió a un negocio ubicado en su condado natal de Nueva York para mostrar una vez más su apoyo incondicional. 7 de 8 Ver Todo Mauricio Barcelata y Patricia Manterola <p>La ex Garibaldi y su colega presentaron el reality Casados a Primera Vista en las instalaciones de Azteca América, en la capital mexicana, ¡qué linda ella toda de rosa!</p> La ex Garibaldi y su colega presentaron el reality Casados a Primera Vista en las instalaciones de Azteca América, en la capital mexicana, ¡qué linda ella toda de rosa! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

