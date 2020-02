¡Kanye West es criticado por actitud machista frente a Kim Kardashian! Se vuelve viral el video donde Kanye West deja atrás a Kim Kardashian dentro de un ascensor y, ni le cede el paso a su esposa, ni le ayuda a cargar sus bolsas. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En uno de los stories que recientemente publicó su afamada mujer, Kanye West quedó algo deslucido ante los 160 millones de seguidores de Kim Kardashian, una de las top influencers a lo largo y ancho de este mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom En el video que la exitosa empresaria compartió en su instagram, se podía observar cómo Kim Kardashian y su marido salían de un ascensor después de darse un apasionado beso antes de llegar a su destino. Aunque para sorpresa de todos, Kanye West abandonó el ascensor muy sonriente sin mirar atrás y sin ayudar a su esposa a cargar las grandes bolsas de sus compras que habían dejado sobre el suelo. Al tratar de hacerlo ella, el ascensor se cerró ante sus narices. Image zoom Los fans de las pareja comenzaron inmediatamente a burlarse del famoso cantante. “A Kanye West no puede importarle menos, parece pensar son sus bolsas, tú las llevas y todo con una sonrisa en la cara”, comentaba alguien. Otro texto decía, después de sumar varios smileys llorando de risa: “¡Kanye deja a Kim atrás con las bolsas mientras se le cierra el ascensor!”. Image zoom Los comentarios al respecto en las redes pronto se hicieron virales, abriendo debates en twitter como, ¿tu pareja te ayudaría en esta situación?. Algunos fans, sin embargo, defendieron al cantante: “Ya vi el video de Kim y Kanye. Lo único que pasó es que él estaba distraído después del beso tan dulce que le dio su mujer y se veía en las nubes, ¡parecía su primer beso!”. Image zoom Otros aseguraron que Kanye se dio cuenta de que le estaban grabando en esa romántica situación y le pilló totalmente desprevenido para reaccionar de otro modo. Lo que queda claro es que, a la primera de cambio, todo lo que esta pareja hace y deshace se mira bajo la lupa y, o se vuelve tendencia, o se hace viral, o todo a la vez. Advertisement

