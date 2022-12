Kanye West vuelve a causar un escándalo: "Me gusta Hitler" Kanye West está nuevamente en el ojo del huracán tras declarar su admiración por Adolf Hitler y reiterar sus posiciones antisemitas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rapero Kanye West vuelve a estar en el ojo del huracán tras unas alarmantes declaraciones en las que expresó su admiración por Adolf Hitler. El exesposo de Kim Kardashian, que se hace llamar Ye, lo expresó en una entrevista este jueves con el polémico presentador ultraconservador Alex Jones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la conversación, Jones buscaba defender a West de las acusaciones de antisemitismo que ha recibido por varias polémicas relaciones acerca del pueblo judío. "Tu no eres Hitler. Tu no eres Nazi", repetía el presentador, tratando de ayudar al cantante. Kanye West Kanye West | Credit: Photo by Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images A lo que Ye contestó, para sorpresa de todos: "Pues, veo buenas cosas de Hitler. Cada ser humano tiene algo de valor que traer a la mesa, especialmente Hitler. Hicieron cosas buenas también. Tenemos que parar de insultar a los nazis". Las declaraciones del cantante no ayudaron al presentador, que intentó en repetidas ocasiones alejarlo de caer nuevamente en comentarios antisemitas. Sin embargo, Ye sostuvo sus declaraciones y reiteró su admiración por el máximo responsable del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. "No me gustan los Nazis", expresó Jones, l lo que West respondió: "A mí me gusta Hitler". West ha sido blanco de señalamientos por sus ideas y comentarios de extrema derecha, que lo han llevado a robar titulares en los últimos meses y dinamitado sus relaciones con varias importantes marcas. Recientemente acudió a una comida con el expresidente Donald Trump con el conocido líder supremacista blanco Nick Fuentes, que también es conocido por sus posiciones antisemitas.

