Kanye West, definitivamente expulsado de la carrera presidencial en Illinois Importante golpe para las aspiraciones del rapero de llegar a la Casa Blanca junto a su esposa Kim Kardashian. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Knaye West ha recibido un golpe mortal en su carrera a la presidencia, según aseguró TMZ la noche del viernes, después de que 1,928 de las 3,128 firmas que presentó para poder entrar a la votación en el estado de Illinois hayan sido consideras ilegales después de una investigación del State Board of Elections. Según eso, ahora le faltarían más de mil firmas para poder presentarse como candidato presidencial en las boletas del estado donde el esposo de Kim Kardashian vio la luz por primera vez. Image zoom kim kardashian/instagram Los motivos por los que tal cantidad de firmas se declararon inaceptables no están definidos todavía, pero podrían ir desde detallar direcciones y nombres falsos, a nombres de votantes no registrados en Illinois o incluso la existencia de firmas ilegibles. El estado le sacará oficialmente de sus listas el 21 de agosto, aunque él todavía tiene la opción de retirarse voluntariamente. Si su llegada a la Casa Blanca era ya prácticamente imposible, esto pone sus posibilidades de llegar a la presidencia de los Estados Unidos aún más lejos. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante sufre un trastorno bipolar y ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas, en las que ha traído de cabeza a su esposa, Kim Kardashian. Después de contar entre lágrimas en su primer mitin político que estuvieron a punto de abortar a su primera hija, fue hospitalizado días después debido a un ataque de ansiedad para salir en apenas diez minutos tras su ingreso. La influencer viajó a Wyoming para reunirse con su esposo y tratar de tomar las riendas de su vida. Pese a que había rumores de un inminente divorcio, el representante de Kim Kardashian se apresuró a denegarlo.

