Conoce más de Julia Fox, la nueva novia de Kanye West Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Julia Fox, Kanye West Credit: Splash News/The Grosby Group Julia Fox se ha convertido casi de la noche a la mañana en el centro de las miradas. Aquí repasamos su vida y obra, la volcánica relación con el padre de su hijo y su posible papel en el nuevo biopic de Madonna. Empezar galería La nueva doña Julia Fox, Kanye West Credit: Splash News/The Grosby Group A principios de enero las redes se sacudieron con fuerza tras el surgimiento de las primeras imágenes donde se veía a Kanye West al lado de una bella joven —identificada posteriormente como la actriz Julia Fox— presenciando la obra Slave Play en Broadway. De acuerdo con el New York Post, la pareja se conoció durante una fiesta de fin de año en Miami. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Quién es? julia fox vestidos atrevidos Credit: The Grosby Group La joven madre de 31 años ha hecho sus pinitos en el mundo del arte y de la moda. Su primera gran oportunidad en la actuación llegó con la cinta Uncut Gems de 2019, al lado de Adam Sandler. 2 de 8 Ver Todo Fruta prohibida julia fox y su ex Peter Artemiev besandose Credit: The Grosby Group Antes de filmar dicha película, Fox se enamoró de Peter Artemiev. Se casaron en Las Vegas luego de un mes de relación, según ella misma ha contado recientemente en el podcast Forbidden Fruits. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Una familia julia fox y su ex Peter Artemiev con su hijo Credit: The Grosby Group El 17 de enero de 2021 la pareja dio la bienvenida a su hijito, el adorable Valentino, que acaba de cumplir su primer añito de vida. 4 de 8 Ver Todo Relación volcánica julia fox con su ex ex Peter Artemiev en halloween Credit: IG/Julia Fox A pesar de la aparente armonía que se observa en este foto de Halloween 2020, la relación iba en picada. "Él simplemente no se puso a la altura", confesó Fox en dicho podcast. A modo de disculpas de su parte, la actriz confesó que ella también había cambiado con la maternidad. 5 de 8 Ver Todo Relación volcánica Julia Fox con su ex Peter Artemiev y su hijo Valentino Credit: The Image Direct/The Grosby Group A principios de semana la pareja posaba en el cumpleaños del bebé en la Gran Manzana y luego de que ella hubiese explotado en redes llamando a su ex "alcohólico" y "vago", para luego disculparse. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Agradecida Valentino el hijito de julia fox cumple un año Credit: IG/Julia Fox "Gracias por ser mi más grande bendición, mi mayor logro, mi obra maestra", exclamó Fox en sus redes al colgar esta y muchas otras instantáneas de su bebé para felicitarlo. "No te merezco pero sin embargo estás aquí. Te prometo amarte incondicionalmente y aceptarte por quién tú eres". 7 de 8 Ver Todo La elegida Madonna, Kanye West, Julia Fox, Floyd Mayweather, Antonio Brown Credit: MSN/The Grosby Group Recientemente vimos a Fox y a Kanye cenando con Madonna y Floyd Mayweather (izzq.) en un restaurante de moda de Los Ángeles. Su reciente reunión ocurrió luego de que Entertainment Weekly reportara que Fox está siendo considerada para hacer el papel de Judy Mazar, la amiga del alma de Madonna, en el biopic que la actriz y cantante prepara sobre su propia vida con la ayuda de la guionista Diablo Cody. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

