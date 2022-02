Kanye West se va de fiesta con la doble de su ex Kim Kardashian Kanye West parece que en muchos sentidos sigue atado a Kim Kardashian, y no solamente por los cuatro hijos que tienen en común. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien por momentos Kanye West parece estar pasando página a su historia con Kim Kardashian, lo cierto es que es indiscutible que en muchos sentidos el rapero sigue atado a la magnate de la moda, y no solamente por los cuatro hijos que tienen en común. Para algunos, West sigue buscando estar cerca de la más famosa de las Kardashian, aunque para esto tenga que acudir a irse de fiestas con su doble, tal como están asegurando varios medios de prensa. El pasado 4 de febrero el rapero organizó una fiesta en el restaurante Nobu de Malibú, CA, en honor su próximo álbum Donda 2, en la que se le vio toda la noche con la modelo Chaney Jones, que parece ser un clon de la madre de sus hijos. Jones y Kardashian son casi dos gotas de agua. Una ojeada por el perfil de la primera la muestra con el mismo tono de piel, cabello negro, grandes curvas, y luciendo ropas ajustadas al cuerpos y bikinis muy similares a los que usa la socialité. No obstante, esta no es la primera vez que ambos son vistos juntos. El martes de la semana pasada también se les vio compartiendo en el Soho House de Malibú. Aunque no se sabe a ciencia cierta si el rapero y Jones están juntos, sí resultó muy sospechoso que no estuviera en la fiesta Julia Fox, la actriz con la que tiene una relación pública desde que arrancó el año. Kanye West y Kim Kardashian Kanye West y Kim Kardashian | Credit: Marc Piasecki/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También llamó la atención que el rapero invitara a su fiesta a sus excuñados Travis Scott y Kendall Jenner, lo que evidencia que se empeña en mantenerse cercano a la familia Kardashian. Por su parte, Kim se encuentra viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida, desde que comenzara a salir con Pete Davidson, quien recientemente se refirió a ella como su "novia".

