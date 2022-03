Kanye West fotografiado con Chaney Jones ¡y es muy parecida a Kim Kardashian! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería kanye west modelo parecida kim kardashian Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group ¡Te mostramos las mejores fotos de los famosos! Empezar galería Kanye West y Chaney Jones Kanye West and New Girlfriend Chaney Jones Look Loved Up in Miami Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group El rapero fue fotografiado por el lente del paparazzi en Miami junto a su nueva conquista, quien ha sido comparada con Kim Kardashian por su impactante parecido físico. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Miley Cyrus Miley Cyrus And Beau Maxx Morando Enjoy A Trip To Cabo San Lucas Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante de 29 años empacó maletas y se trasladó a Cabo San Lucas donde disfrutó del sol, playa y arena en compañía de su nuevo novio Maxx Morando y amigos. 2 de 6 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Embraces Her Violent Side On The Set Of 'Griselda' Con bate en mano captamos a la actriz colombiana mientras grababa escenas para la nueva serie de Netflix Griselda, basada en la vida de la narcotraficante. 3 de 6 Ver Todo Anuncio J Balvin y Ed Sheeran J Balvin and Ed Sheeran Film a Music Video Together in MIami Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group El cantante colombiano continúa cosechando éxitos. Esta vez, Balvin se encuentra en Miami grabando un nuevo video musical junto al intérprete de "Shape of You". 4 de 6 Ver Todo Sebastián Rulli y Claudia Martin Sebastián Rulli y Claudia Martin en una escena de la telenovela "Los Ricos También Lloran", producida por Carlos Bardasano Credit: mezcalent Nos colamos tras bastidores de la telenovela Los ricos también lloran, producida por Carlos Bardasano, que se transmite por Las Estrellas en México y muy pronto por Univision en Estados Unidos. 5 de 6 Ver Todo Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes presenta los nuevos productos de una famosa marca de tinte de cabello de la cual es imagen Credit: mezcalent La actriz y presentadora mexicana presentó los nuevos productos de una famosa marca de tinte de cabello de la cual es imagen y que cuenta con distintos tonos de café, como el chocolate. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

