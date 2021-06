¿Ya se olvidó de Kim? Kanye West celebra su cumpleaños con Irina Shayk El exesposo de Kim Kardashian celebró su cumpleaños con la modelo rusa en un romántico y divertido viaje a Francia. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kanye West parece haber encontrado un nuevo amor a pocos meses desde que se diera a conocer su divorcio de la madre de sus cuatro hijos, Kim Kardashian. El rapero fue fotografiado junto a la modelo Irina Shayk celebrando su cumpleaños número 44 en uno de sus lugares favoritos, Francia. "Se conocen a nivel profesional hace años. Él empezó a buscarla hace unas semanas. Kanye es un hombre convincente", reveló una fuente a People. "Pasó tiempo con ella en Nueva York antes de celebrar su cumpleaños en Francia". La fuente aseguró que los tortolitos se hospedaron tres noches en el lujoso hotel Villa La Coste en la región sureña de la Provence, donde el cantante festejó su cumpleaños. Precisamente, con motivos de su cumpleaños, su exesposa - y sus hermanas- lo felicitaron a través de sus redes sociales. Kim colgó una serie de fotografías junto a su exmarido y sus hijos en su cuenta de Instagram. "Feliz cumpleaños. ¡Te amo de por vida!", escribió junto a las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kanye se encontraba a miles de kilómetros de distancia disfrutando de un romántico paseo al lado de su nueva acompañante. "Parece estar enamorada. La invitó a Francia y ella aceptó felizmente", dijo la fuente. "No son una pareja oficial, pero hay interés de ambos lados". De acuerdo a una segunda fuente, Kanye conoció a la modelo rusa de 35 años en varios eventos de moda, antes de que participara en las pasarelas del rapero como parte de su colección Yeezy. Además, formó parte del vídeo del tema "Power" del cantante y la mencionó en su canción "Christian Dior Flow", que lanzó en el 2010. Su cercanía actual va más allá de una relación laboral, según TMZ, aunque por el momento se desconoce la seriedad de la relación. Irina Shayk y Kanye West Irina Shayk y Kanye West | Credit: Gotham/GC Images; Neil Mockford/GC Images ¿Qué opina Kim? Según la fuente, la empresaria nunca tuvo relación con la modelo, por lo que no hay mala vibra entere las mujeres. "Irina no es amiga de Kim para nada, así que no hay nada raro ahí", aseguró la fuente. La nueva relación de Kanye se conoce a menos de cuatro meses de que se hiciera público el fin de su matrimonio de más de seis años con la estrella del clan Kardashian. La relación entre los ex parece ser amigable por el bienestar de sus hijos, North, Chicago, Saint y Psalm, aunque aún les queda por resolver la custodia de los menores. Por el momento, se desconoce si los pequeños ya han compartido con la modelo, quien es madre de una niña de 3 años y medio fruto de su relación con el actor Bradley Cooper, de quien se separó en el 2019.

