Kanye West se burla de la ruptura de Pete Davidson y Kim Kardashian Kanye West apareció en su cuenta de Instagram con una burla sobre la ruptura de Pete Davidson y Kim Kardashian que no ha caído en gracia a muchos, y que le ha valido fuertes críticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y Kanye West Kim Kardashian y Kanye West | Credit: Toni Anne Barson/WireImage Nadie duda que Kim Kardashian y Pete Davidson estén afectados tras la ruptura de su relación, pero a quien parece haberle caído en gracia el notición es nada más y nada menos que a Kanye West, quien jugó con el momento que atraviesa su exesposa. Y es que West apareció en su cuenta de Instagram con una burla que no ha caído en gracia a muchos, y por lo cual está siendo criticado. Se trata de una foto compartida en sus redes de una falsa portada del periódico The New York Times con un titular que dice bien grande: "Skete Davidson muerto a los 28 años". Sin dudas, es un mensaje directo a la estrella de Saturday Night Live, de 28 años, quien tuvo una relación por nueve meses con Kim, la madre de los cuatro hijos de West. Publicación de Kanye West tras la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson Publicación de Kanye West tras la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson | Credit: kanyewest/IG En la foto además aparece escrito: "Kid Cudi pretendía tocar en el funeral pero teme a los que le lanzan botellas". Con esto West hace referencia al rapero, con quien tuvo una rivalidad hace meses cuando lo acusó de traición por ser amigo de Davidson. Aunque muchos se rieron de la publicación de West, a otros no les cayó en gracia: "Quita esto, dios"; "esto ni siquiera es gracioso…"; "¡cuidado con la energía que pones en el universo hombre!"; "¡eres vergonzoso! ¡Deja de tonterías y concéntrate en tus cosas y en tus hijos!", le dijeron. Al parecer fueron tantas las críticas que pasado un tiempo de la publicación, el cantante la retiró de su Instagram. Kim Kardashian y Kanye West Kim Kardashian y Kanye West | Credit: Toni Anne Barson/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días se conoció que Davidson y la empresaria habían puesto fin a su relación amorosa. De acuerdo con una fuente de Page Six, el motivo de la ruptura habría sido la gran diferencia de edad entre ambos. "Pete tiene 28 años y Kim 41, simplemente están en lugares muy diferentes en este momento", aseguró la fuente. "Pete es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que ella vuele a Nueva York, o donde sea que él esté, en cualquier momento. Pero Kim tiene cuatro hijos y no es tan fácil. Ella necesita concentrarse en los niños", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kanye West se burla de la ruptura de Pete Davidson y Kim Kardashian

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.