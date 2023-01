Kanye West se habría 'casado' en secreto con la diseñadora de su marca de zapatos Yeezy El exmarido de Kim Kardashian se habría unido a la diseñadora Bianca Censori en ceremonia privada. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kanye West Credit: Backgrid/The Grosby Group A solo dos meses de haber firmado su acuerdo de divorcio con Kim Kardashian, Kanye West se ha casado con una guapa y joven diseñadora. Así lo señalan este viernes múltiples fuentes en Los Ángeles, incluyendo TMZ y The New York Post. La nueva mujer del rapero y diseñador sería la diseñadora Bianca Censori, quien en fotos que circulan en redes sociales muestra un impactante parecido con la estrella de The Kardashians (HULU). Según distintos medios Censori conoce al rapero desde hace años pues es la diseñadora de la exitosa marca de zapatos Yeezy, de Kanye West. Aunque no queda clara la fecha exacta y el sitio donde la pareja supuestamente selló su unión, ni se han revelado aún los documentos que legalizan el matrimonio, el pasado 8 de enero fotógrafos captaron al rapero luciendo una misteriosa argolla a su llegada al hotel Waldorf de Beverly Hills que llevaba en el dedo anular de la mano izquierda. Kanye West Kanye West | Credit: Neil Mockford/GC Images Hace aproximadamente un mes West publicó un tema llamado "Censori Overload", una prueba más de su relación con la diseñadora. El lunes pasado el intérprete de "Gold Digger" y "Dark Fantasy" fue captado con una misteriosa rubia entrando al lujoso hotel de Beverly Hills. TMZ ha identificado a la mujer como Bianca Censori : Kanye West Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado 29 de noviembre Kardashian y West sellaron el acuerdo final de su separación que estipulaba, entre otras cosas, los términos de la custodia de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Según dicho acuerdo el rapero deberá pagarle a su ex $200,000 mensuales para el cuidado de sus hijos, así como hacerse responsable de la mitad de los gastos médicos, educativos y de protección de sus herederos. La pareja también finalizó los detalles que respectan a sus propiedades. Kim se quedará con tres casas en California —ubicadas en Hidden Hills, Riverside y Malibú— así como otra propiedad en Idaho, según indica PEOPLE.

