"Me encuentro bastante bien”: Kanye West rompe el silencio en redes y asegura que lo quieren "destruir" El marido de Kim Kardashian se reporta en buen estado y denuncia campaña para desacreditarlo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de casi una semana completa sin decir ni pío sobre la crisis matrimonial y de salud por la que atraviesa, el rapero Kanye West ha roto el silencio para reportarse de lo más bien y para denunciar una supuesta campaña en su contra de aquellos que lo quieren "destruir'. La mañana de este viernes el marido de Kim Kardashian y padre de sus cuatro hijos, de 43 años, se apoderó de su cuenta de Twitter -que por estos días se publica bajo el nombre de "Ye"- para dirigirse a su público. Primero se refirió a las imágenes pertenecientes a un mítin político donde apareció llorando y donde aseguró que su mujer quiso abortar a su primera hija, North. "Lloré ante la idea de abortar a nuestro primero hijo y todo el mundo estaba muy preocupado por mí", aseguró al respecto. "Yo estoy preocupado por un mundo en el que no se puede llorar por este tema". Luego publicó un segundo mensaje para reportar cómo se siente. "Me encuentro bastante bien", aseguró, para luego referirse a una supuesta confabulación en su contra: "Hay una táctica de 4 [letras] D: Distrae, desacredita, ignora (dismiss, en inglés) y destruye". Image zoom Image zoom TW/Ye/Kanye West A principios de semana Kanye compartió esta foto de la visita sorpresa que le hizo Justin Bieber en su rancho: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes surgen luego de que Kim Kardashian apareciera en la red hacia mediados de semana con sus hijos, con quienes está recluída en su hogar de California, mientras que su marido permanece en su rancho de Wyoming: El lunes, el rapero tuvo un estremecedor reencuentro con su mujer en Wyoming y las imágenes fueron captadas por paparazzi. "Ella no está recibiendo lo que necesita de Kanye", exclamó una fuente a People respecto a lo que está ocurriendo con la pareja. "Ella llegó a punto que voló a Cody para básicamente decirle a él que el matrimonio ha terminado y para decirle adiós".

