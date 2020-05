Kany García y su esposa se desnudan por el Día Internacional contra la Homofobia La cantautora puertorriqueña compartió este domingo una foto en Instagram en la que aparece desnuda mientras abraza a su esposa con motivo del Día Internacional contra la Homofobia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de que ya se cumplieron 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, aún queda mucho camino por recorrer en materia de derechos de la comunidad LGTBI. Eso lo sabe muy bien la cantautora puertorriqueña Kany García, quien en 2016 tomó la decisión de salir públicamente del clóset. Si bien ha contado con el respaldo de la mayoría de su público, que sigue incondicionalmente su música; la intérprete de éxitos como ‘Hoy ya me voy’, ‘Para volver a amar’ y ‘¿Qué nos pasó?’ sigue leyendo a día de hoy comentarios llenos de odio y prejuicios en sus redes sociales simplemente por amar a una persona de su mismo sexo. Image zoom Kany García y su novia Mezcalent Quizás por eso la cantautora creyó oportuno compartir este domingo, coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, una imagen en la que posa desnuda junto a su esposa, Jocelyn Trochez, con quien se casó a finales del año pasado, para reivindicar el amor libre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hace un tiempo nos sacamos esta foto pero aún queda tanto camino para ver mis comentarios libres de odio y prejuicio y siempre acababa guardándola para mí. Hoy Día Internacional contra la Homofobia me parece puntual y necesaria porque en esta estampa solo veo amor", escribió Kany en Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Asimismo, la cantautora aprovechó su publicación para invitar a las personas que la siguen a ser más empáticas y a poner su granito de arena en la lucha contra la homofobia. "Toda persona que reconoce firmemente que el odio nos destruye y nos divide, es parte de la comunidad LGBT. Hoy Día Internacional contra la Homofobia comparte posts, habla con tus hijxs sobre el amor sin géneros ni etiquetas, llama a alguien que sabes que ha atravesado momentos duros debido a su orientación o identidad de género. JUNTXS es la única manera en que podremos llegar a tener un mundo mas igualitario para TODXS", compartió.

Close Share options

Close View image Kany García y su esposa se desnudan por el Día Internacional contra la Homofobia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.