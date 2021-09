Días antes de asistir a una entrega de premios en el 2016, a Kany García la estremeció el comentario de uno de sus compañeros. "Me dijo que pensaba ir con su esposa. Y yo dije: 'Qué cosa que yo no tengo la posibilidad [de ir con mi pareja] a menos que haga pública mi [orientación sexual]' ", recuerda la cantante, que entonces ya era pareja de su hoy esposa, la entrenadora Jocelyn Trochez.

"Tristemente todavía estamos en unos tiempos que tenemos que hacer un statement para dar a conocer a mi pareja", observó. "Mi hermana y mi hermano nunca tuvieron que hacer una declaración de que eran heterosexuales, simplemente nos presentaban a su compañero o compañera".

Sin darle más rodeos al asunto, la puertorriqueña habló con su pareja y su equipo de trabajo para compartir con el mundo su verdad. "Recuerdo las palabras de alguien que trabajaba conmigo que me dijo: 'Un día que vives así como figura pública, te estás matando por dentro, te estás haciendo daño porque es vivir en una mentira'. Y le dije que tenía toda la razón", recuerda García, quien decidió presentar a su compañera un día antes de San Valentín. "[Desde] ese momento en adelante fue un antes y un después".

Que ha estado lleno de plenitud. "Kany es una mujer con una bondad extraordinaria. Nos llevamos muy bien, a pesar de que tenemos muchas diferencias en nuestros estilos de vida", confiesa Trochez, quien es un poco más reservada y no le gusta estar frente a los reflectores. "Aun así nuestros valores son los mismos y eso ha sido nuestra fuerza".

De hecho, esas cualidades solidificaron durante la pandemia su relación de casi nueve años. "Un día le dije: 'Ven acá, para ti es tan difícil agarrar los zapatos y ponerlos en el clóset donde van'. Yo nunca me percataba de esas cosas. Y claro, yo estoy hablando de mí, de lo que veo en el otro. Y ella me contesta: 'Claro, yo hago eso, como tú que dejas el cepillo de dientes todos los días tirado y yo no te digo nada y calladita lo coloco en donde va' ", rememora García con tremenda carcajada. "Nos dio risa, es que en la pandemia es bien fácil ver los defectos y las limitaciones de con quien uno vive, pero es tan complicado reconocer en uno las cosas [que] tenemos que trabajar. Si ya pasamos esta [etapa], llegamos a viejas juntas".

Eso sí, pasándola "De pxta madre", como bien dice el nuevo sencillo de la puertorriqueña. "La vida es tan corta que la felicidad es algo muy personal", plantea García, que junto a su esposa abrió las puertas de su casa en Miami por primera vez en exclusiva para People en Español. "Es importante crear tu propia familia que te apoyen y te quieran". A lo que Trochez agrega: "Para vivir pleno, hay que encontrarse a uno mismo".

De ese camino de aceptación, felicidad, el nuevo integrante de su familia y el hogar que han ido armando durante la pandemia, la pareja habló sin pelos en la lengua. ¿Hijos a la vista?

¿Cómo vivieron la pandemia en pareja?

Kany: Cuando esto arrancó, alguien dijo una frase que la hicimos de nosotras. Todos estamos en el mismo mar, esa es una realidad, pero unos están en yate, otros en un salvavidas, en un botecito pequeño. Cada uno vive una realidad distinta dentro de la pandemia y nosotras teníamos muy claro eso. De mi lado, el ser empática con mi equipo de trabajo, mis músicos. En el caso de Jocelyn, aprendió a entrenar a la gente por zoom.

Jocelyn: Empecé a trabajar por zoom, que es un medio a través del cual no estaba acostumbrada a hacerlo [entrenar gente], [aprendí] a reinventarme.

K: A veces la gente le decía que no tenía pesas y ella se [ideaba] cosas.

J: Inventaba cosas. En el caso de Kany y yo que casi nunca nos veíamos [porque] se la pasaba viajando, pues teníamos ese espacio. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que la realidad era otra, tengo que confesar que la hemos pasado superbien, nos llevamos muy bien la verdad. Tenemos una relación buena, entretenida dentro de todo.

K: Una de las cosas graciosas que me reía un montón, es que en esta convivencia extrema como la que hemos vivido, es tan fácil reconocer los errores del otro. Un día le dije: 'Ven acá, para ti es tan difícil agarrar los zapatos y ponerlos en el clóset donde van'. Yo nunca me percataba de esas cosas. Y claro, yo estoy hablando de mí, de lo que veo en el otro. Y ella me contesta: 'Claro, yo hago eso, como tú que dejas el cepillo de dientes todos los días tirado y yo no te digo nada y calladita lo coloco en donde va'. Y nos dio risa; es que en la pandemia es bien fácil ver los defectos y las limitaciones de con quien uno vive, pero es tan complicado reconocer en uno las cosas [que] tenemos que trabajar. Si ya pasamos esta, llegamos a viejas juntas.

Por primera vez abrieron las puertas de su casa. Cuéntennos cómo viven Kany y Jocelyn.

K: La pandemia arranca dos días después de que nos entregan las llaves de nuestra casa, todo lo que tenemos en nuestra casa fue ordenado oline porque no pudimos darnos el gusto como pareja de ir a las tiendas. Estuvimos horas en internet mirando.

J: Pasamos horas y los camiones iban y venían. Era una locura.

K: Algo que amo hacer además de la música [es] cocinar. Y aquí tengo a una que le encanta comer porque hace mucho ejercicio, así que me he dedicado a explorar esas cosas. En la casa se desayuna, se come y se cena supercasero. Aquí la pandemia nos ha hecho que uno no quiera engordar y pues vivo con alguien que le gusta hacer ejercicio. Jocelyn lleva muchos años practicando el ciclismo y me compró una bicicleta y hemos corrido bicicleta un montón. A mí me dio por tener un perro [Dante]. Y a ella que le encanta tener la casa recogida, me dijo: 'Ok, el perro va, pero que no vote pelos'.

J: Esas son decisiones pandémicas.

K: Ahora es [pensar]: cambiamos de vida y ahora, ¿qué hacemos con el perro?

¿Cuando Kany se iba de gira ibas con ella algunas veces?

J: Pues no a todos los viajes, pero sí la acompaño, ahora que tenía mucho alejada de los escenarios quería acompañarla y apoyarla.

¿Qué fue lo que te hizo compartir tu vida con Kany?

J: La verdad es que Kany tiene unos atributos extraordinarios, tiene un corazón inmenso. Es una mujer con una bondad extraordinaria. Nos llevamos muy bien, a pesar de que tenemos muchas diferencias en nuestros estilos de vida porque Kany hace música, shows y eso va en contra de la vida que yo llevo, que es levantarme temprano y entrenar. Aun así, nuestros valores son los mismos y eso ha sido nuestra fuerza.

¿Y tú Kany?

K: Para mí, Jocelyn tiene algo que es muy difícil de conseguir en la gente, ella hace que todo el mundo que la rodea sea mejor persona, a nivel de siempre traer el tema de salud, el ejercicio, y en el caso mío, como compositora, decirme algo. A mí me balancea totalmente, siempre me cuida, siempre está pendiente de sacar lo mejor de mí, tiene una humanidad impresionante. Y uno tiene que estar con una persona que sienta orgullo. Y para mí, hasta en los lugares más incómodos siempre puedo [tomarla] de la mano.

¿Cómo han sorteado esos dardos negativos sobre su relación?

K: Jocelyn es más agresiva que yo, ella tiene la mecha más corta.

J: Es la verdad, tengo la mecha más corta, pero disparo menos. No soy capaz de enfrentarme a alguien o enfrentar los comentarios, es muy fácil para las personas desde el balcón de su casa poder juzgar.

K: Siento que con el pasar de los años, uno tiene el cuero más duro y también entiende un poco las redes sociales. Es más fácil detrás de una computadora o de un celular disparar lo que quieras. Lo que tenemos es tan sagrado y cuidado, y tenemos a un grupo de personas que nos aman y nos cuidan tanto, y la verdad que en ese círculo están muchos fans. A veces ya ni tenemos que defendernos nosotras porque nuestros seguidores nos aman y nos protegen. La mayoría de las cosas que hemos recibido es amor y complicidad, por eso nosotras nos sentimos megabendecidas.

¿Cuál fue el momento en que decidieron gritar al mundo que estaban juntas?

K: Jocelyn siempre me decía que nunca me iba a dar presión, teníamos a nuestra familia y amigos [apoyándonos], fue de mi lado algo más estratégico y nunca voy a olvidar que cuando iban a pasar unos premios y un compañero me dijo que pensaba ir con su esposa, no recuerdo cuáles eran los premios. Sé que esto fue en febrero del 2016. Y yo dije: 'Qué cosa que yo no tengo la posibilidad [de ir con ir con mi pareja] a menos que haga pública mi [orientación sexual], de llegar con mi pareja'. Tristemente todavía estamos en unos tiempos que tenemos que hacer un statement para dar a conocer a mi pareja. Qué cosa que mi hermana y mi hermano nunca tuvieron que hacer una declaración de que eran heterosexuales, simplemente nos presentaban a su compañero o compañera.

En mi caso, yo quería al igual que mi compañero decidir, llevar a Jocelyn o no. Fue una discusión con mi equipo de trabajo y recuerdo las palabras de alguien que trabajaba conmigo que me dijo: 'Un día que vives así como figura pública te estás matando, te estás haciendo daño porque es vivir en una mentira'. Y le dije que tenía toda la razón.

Y pues decidimos el 13 de febrero publicar una foto y en ese momento en adelante fue un antes y un después. En ese tiempo no había la cantidad de redes sociales que existen. Ese día gané más de 100,000 seguidores.

J: Yo soy una chica más reservada. Busqué ayuda para también manejar [el tema con] mi familia más que todo, que era la que más me importaba. Mi familia sí sabía [que era gay] , pero era lo que se venía encima. Imagínate, [vengo] de un pueblo pequeño del sur de Puerto Rico y tener que bregar con este tema era algo difícil para ellos porque no tenían las herramientas.

K: Ya vamos para los ocho años, caminando para los nueve.

¿Piensan tener hijos o se quedan por ahora con Dante?

K: Creo que el perrito…

J: [Es] el que ocupa todos los espacios en este momento.

¿Qué consejo les darían a las personas que tienen ese miedo a estar "De pxta madre"?

K: De verdad, y es una cosa que pienso todos los días, la vida es tan corta que la felicidad es algo muy personal. Uno puede vivir lo que los otros entienden que es nuestra felicidad y no hay nada de malo en algo tan sencillo como amar a alguien. Es importante crear tu propia familia que te apoyen y te quieran, y no necesariamente tiene que ser familia de sangre. Y para los que no forman parte de la comunidad, no se tiene que sentir mal por su identidad si no lo que hacemos con nuestros actos.

J: Para vivir pleno, hay que encontrarse a uno mismo.

¿Por qué le diste ese título a tu nuevo sencillo?