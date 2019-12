Sorpresa navideña: Kany García se casa con su novia de hace 5 años Mira aquí la fotografía y el emotivo mensaje con el que la artista comunicó la noticia de que se casó con su pareja. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante puertorriqueña Kany García anunció este miércoles a través de sus redes sociales que contrajo matrimonio con su novia, Jocelyn Trochez, con quien ha mantenido una relación estable por aproximadamente 5 años. “¡2019 qué año! Qué mejor manera de finalizarlo… ¡Feliz Navidad!”, fue el mensaje con el que la intérprete de “Hoy ya me voy” acompañó la imagen compartida en su cuenta de Instagram con unos emoticonos, incluido el de un anillo. Tras el anuncio, los comentarios de felicitaciones de parte de sus seguidores y colegas del mundo artístico no se hicieron esperar. Entre ellos los de Luis Fonsi, Olga Tañón, Ednita Nazario y de su gran amio y compañero de dúos, Tommy Torres, quien comentó: ¡Felicidades mis adoradas Kany y Jocy! I stan #Kacy Forever”. La misma fotografía fue también compartida por la ahora esposa de Kany, con el siguiente mensaje: “Que todas las noches sean noches de boda… ¡Qué año 2019! ¡Feliz Navidad!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a medios puertorriqueños, la boda se celebró hace “unas semanas” en una residencia privada en la isla y fue oficiada por la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz. Kany se encuentra promocionando su nuevo álbum, Contra el viento, que incluye su popular colaboración con Natalia Lafourcade, “Remamos”. Como parte de su tour de promoción, la exitosa cantautora se estará presentando en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Advertisement

Sorpresa navideña: Kany García se casa con su novia de hace 5 años

