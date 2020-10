Kany García sobre las lecciones que le dejó la pandemia: “Con cositas tan pequeñas somos tan felices” La cantante celebra sus cinco nominaciones a los Latin Grammy y su debut como jueza y coach del programa de televisión Tu cara me suena. ¡Entrevista exclusiva! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Kany García, la cuarentena por el coronavirus ha sido un tiempo difícil que, al mismo tiempo, le ha servido para reinventarse y valorar cosas que antes le pasaban desapercibidas. En una entrevista con People en Español, la intérprete de “Hoy ya me voy” dijo que la crisis que vive el mundo la ha llevado a improvisar y que llegó a crear su nuevo álbum Mesa para dos en dos semanas, trabajo que le ha merecido 5 nominaciones en la vigésima primera entrega de los Latin Grammy. Image zoom “Si algo que he aprendido con esto de la pandemia es que con cositas tan pequeñas somos tan felices. Qué bueno que me pude ver con esta persona, qué alegría tan grande o pude ir a un restaurante afuera al aire libre”, dijo. “Todo cobra un sentido muy distinto y así me estoy viviendo estas nominaciones”. Sobre cómo ha pasado la cuarentena en casa junto a su esposa Jocelyn Troche dijo que ha aprovechado el tiempo de calidad y que ambas se han dedicado a quehaceres domésticos, como decorar y pintar su hogar. Sobre su primer aniversario de bodas este próximo diciembre, explicó que debido a la pandemia aún no tienen planes definitivos, aunque aseguró que lo celebrará. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Algo haremos y lo de lo que estoy clara es que creo que soy bendecida y afortunada de ser de las personas que la pandemia no le ha traído problemas, sino por el contrario más unión que nunca y de sentirme más segura de [mi pareja]", señaló. " Es un año para celebrar y, no sé, yo soy de cosas sencillas. Yo con una buena cena y botella de vino, estoy feliz”. García, que se estrena este domingo como jueza junto a Reik, Jesús Navarro, Charytín y Angélica Vale en el programa de televisión Tu cara me suena de Unisivion, aseguró que ser parte del elenco de esta propuesta ha sido una grata sorpresa y que sus fanáticos le verán una vertiente que quizás no conocían. “Van a ver una Kany mucho más divertida porque siempre intento quizás por la música que hago o por ser fiel a mi propuesta que es un poco más seria, pero cuando estoy en mi casa, como decimos en Puerto Rico, soy una charlatana y me gusta el vacilón, me gusta reír”, admitió entre risas.

