El encierro ha hecho que muchas celebridades enfrenten nuevos retos. Para muestra está la cantante puertorriqueña Kany García, quien contó en exclusiva cómo está viviendo la crisis mundial junto a su esposa, la entrenadora Jocelyn Trochez. "Nos damos espacio", confiesa la intérprete de "La libreta". ¿Cómo estás en medio de la cuarentena? Más allá de los privilegios que tienen más unos que otros, vivimos en la misma realidad, en escalones distintos, pero la realidad es estar encerrados. Y en esa realidad tengo que proyectar lo que es hoy mi día y mi realidad, y empiezo a pensar en las cosas que he hecho. Ahora con más razón intento no hacer nada afuera porque tengo que estar pensando en desinfectar [por ejemplo]. Image zoom Mezcalent ¿Qué actividades realizas? Siempre hago ejercicio, pero ahora que estoy encerrada todo el tiempo con una entrenadora personal no tengo opción. Tengo que entrenar todos los días porque mi pareja es entrenadora. ¿Cuál ha sido el reto de estar con tu pareja las 24 horas del día? El reto siempre está ahí presente. En el caso de nosotras nos damos espacio. A veces perdemos la paciencia, pero nos toca pensar en que hay remedio. Entonces una se pone a ver televisión y la otra se pone a leer un libro, esa ha sido la dinámica. Nos damos los espacios dentro de esta nueva realidad de vida. Image zoom ¿Qué has aprendido de todo esto? Diría que el mensaje que nos está mandando la naturaleza es claro: que de una vez por todas la dejemos respirar. Estamos viendo a los animales volver a salir a sus hábitats que nosotros se los agarramos. Ojalá salgamos de aquí siendo más conscientes de la Tierra que teníamos y en lo que la hemos convertido.

Kany García y la cuarentena junto a su esposa: "A veces perdemos la paciencia, pero nos toca pensar en que hay remedio"

