Kany García confiesa lo más dificil de estar lejos de su novia La nominada al Grammy Latino se encuentra en Nueva York en promoción de su nuevo especial exclusivo HBO, Kany García: Soy Yo En Vivo. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La agenda de Kany García continúa llenándose con presentaciones, eventos y compromisos. Entre más su popularidad crece, más difícil se hace para ella pasar tiempo con sus seres queridos. La nominada al Grammy Latino se encuentra en Nueva York en promoción de su nuevo especial exclusivo HBO, Kany García: Soy Yo En Vivo, un especial grabado en el Coliseo de Puerto Rico de García junto a otros artistas interpretando los éxitos de su álbum del mismo nombre, Soy yo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre tantos viajes, ¿cómo aprovecha la artista para pasar tiempo con sus seres queridos? “Yo viajo un montón. ¡Es difícil! Pero siempre se puede. Esta semana tengo un evento con HBO para celebrar y después tengo un concierto aquí en Nueva York, y a esas cosas, pues viene. Entonces me la traigo cuando son shows y trato siempre de buscar un balance, siempre se puede, cuando uno quiere uno busca las maneras”, reveló a Carolina Trejos en People VIP. “Feliz de sentir el apoyo de ella y que comprenda que esta carrera es así tan compleja al mismo tiempo, pero cuando hay ganas siempre se puede”. Kany García estuvo casada con un hombre antes de empezar a salir con su novia Jocelyn Trochez, que era su entrenadora. Luego de separarse, se dieron la oportunidad y el resto es historia. “De repente me enamoré de quien era mi entrenadora y llevo con ella cinco años”, dijo en una entrevista el año pasado. Por esta razón el par se ha vuelto inseparable y el apoyo mutuo es incondicional. El especial Kany García: Soy Yo En Vivo ya está disponible en HBO Latino y todas sus plataformas. Advertisement EDIT POST

