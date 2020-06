Kany García ofrece ayuda a los afectados por la pandemia en Puerto Rico La cantante Kany García da vales de despensa a las personas que han sido afectadas por la pandemia en Puerto Rico. Carole Joseph and Porand Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kany García reconoce que de esta cuarentena está sacando lecciones sobre lo que más peso tiene en esta vida. "Hay un montón de cosas que he experimentado. Lo poco que uno necesita para estar bien y estar feliz", reflexiona la cantante de 37 años. “Desde que entré a mi clóset y digo: ‘Oye, realmente no necesito comprarme todo esto’. Estar bien y [tener] salud es lo importante", continúa. "He aprendido a valorar lo que es estar conectada con mi familia y mis amistades, a veces [mi] estilo de vida hace que esté montada todo el tiempo en un avión, pero al mismo tiempo he tenido la oportunidad de darme cuenta de qué son las relaciones interpersonales". Image zoom Cortesía Por medio de Todos los días con Kany García, la boricua comparte por Facebook, Instagram y YouTube las rutinas de ejercicio junto con su esposa y sus pláticas con celebridades como Joy Huerta, mientras se toma un vinito, y hasta la preparación de snacks. “No todo lo que hago lo hago pensando en mí, lo hago pensando en el otro”, asegura la intérprete de “La libreta”, que está trabajando con un supermercado en Puerto Rico para darles vales a los afectados por la pandemia. “Todos estamos en el mismo mar, pero otros están en yate, otros en un salvavidas, otros no tienen ni salvavidas y están en el mar, las realidades son distintas”, se lamenta. “Queda de nosotros. Tenemos que ser las voces de los que están afuera y nos toca cuidarlos”.

