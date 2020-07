Kalimba señala al verdadero culpable de haber estado en prisión Kalimba rompe el silencio y explica las razones por las que estuvo en prisión, con todas las pruebas que demuestran su inocencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En diciembre del 2010, Kalimba fue acusado de haber violado a una menor de edad, Daiana Guzmán, y enviado a prisión en Quintana Roo, México. Tras una corta estancia en la cárcel, el cantante fue dejado libre tras no encontrar pruebas que acreditaran dicho delito. Ahora, el integrante de OV7 revela que el verdadero responsable de haber sido recluido fue el entonces procurador de dicho estado Francisco Alor Quezada. “Había videos de cámaras que podían demostrar que ella [Daiana Guzmán] se bajó a abrazarme, a decirme ‘me encantó conocerte’. Ese video el procurador lo desapareció, igual que una llamada que existió al 911”, dio a conocer Kalimba en una entrevista que realizó Yordi Rosado en su canal de YouTube. “La razón por la que nadie fue a declarar fue porque el procurador [Francisco Alor Quezada] amenazó a todas las personas que estuvieron en esa fiesta si declaraban lo que sí pasó [la verdadera versión]”. RELACIONADO: El caso Kalimba de principio a fin Image zoom De acuerdo con el intérprete de “Tocando fondo”, la primera abogada de la joven se dio cuenta de todo, pero también sufrió amenazas por parte de dicha autoridad. “La primera abogada de Daiana renunció”, relató. “Fue a hablar con mi abogado y le dijo ‘esto es una absoluta mentira; ya los caché, vi lo que estaba haciendo y ya sé qué está pasando. Pero estoy amenazada por el procurador Alor Quezada y me dijo: 'Donde tú abras la boca, yo veo que cargos te voy a meter a ti' ”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante aseguró que fue “chivo expiatorio” porque su arresto serviría de ejemplo para limpiar su nombre. Sin embargo, el juez a cargo descubrió la falta de pruebas y lo dejó libre. Finalmente, Kalimba puede hablar con detalles porque Francisco Alor Quezada murió el pasado 3 de junio. “Le llamaban el amigo de los artistas. Decían que toda persona que era actor o actriz, o famoso y que tenía un poco de dinero, él era amigo de ellos y los dejaba ir aunque cometieran delitos”, reveló. “El dijo: ‘Esta no se me va. Voy a demostrar que no ayudo a los artistas’ ”.

