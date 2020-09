Kalimba revela porqué terminó con Aislinn Derbez Pocos sabían que Aislinn Derbez y Kalimba mantuvieron un tórrido romance. Sin embargo, tuvieron que separarse ¿qué fue lo que ocurrió? Carolina Amézquita Pino Por Carolina Amézquita Pino and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos años, Aislinn Derbez y Kalimba tuvieron un tórrido romance; sin embargo, la relación terminó porque el cantante deseaba que ella continuara con su desarrollo profesional y no veía otra opción para apoyarla a seguir adelante. “[Aislinn Derbez] se fue a estudiar a Nueva York. Ya se quería regresar, le urgía regresar porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘voy a meter más materias, para ya terminar la escuela y regresar a verte”, narró Kalimba al programa digital Pinky Promise. “Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’; le dije: ‘no puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté porque estaba empecinada en salirse”. RELACIONADO: Kalimba será papá por segunda vez Image zoom El intérprete de "Tocando fondo" se arrepintió, pero fue demasiado tarde. Fue tan fuerte el dolor de la separación para el también compositor, que creó un disco completo dedicado a la actriz que lleva por título NegroKlaro. “La busqué al mes. [A Aislinn] le dolió tanto que se cerró y ya nunca más quiso regresar [conmigo]. Pero a mí me dolió más”, confesó. “De hecho todo ese disco ‘NegroKlaro’, se lo escribí a ella. Ella lo sabe”. Image zoom PHOTO: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha pasado el tiempo y para Kalimba esa relación ha sido una de las más importantes de su vida porque le trajo mucho aprendizaje a nivel personal y lo ayudó a confiar más en las personas. Para él Aislinn Derbez “es preciosa y es una muy linda persona”. A la fecha, mantienen una buena amistad. “Ella fue de las primeras personas que me enseñó a abrir más el corazón, a divertirme más”, mencionó. “Hoy nos llevamos muy bien, la quiero muchísimo”.

