Así respondió Kalimba al proceso legal en su contra por supuesto abuso sexual Kalimba fue acusado pública y legalmente por tocamientos indebidos por Melissa Galindo; ante ello, el cantante rompió el silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En marzo de 2023, Melissa Galindo hizo una denuncia pública sobre el supuesto abuso sexual y tocamientos indebidos que sufrió por parte de Kalimba en dos ocasiones. Tras lo ocurrido, el integrante de OV7 hizo un primer pronunciamiento al respecto desestimando el caso. Posteriormente, la cantante decidió entablar un proceso legal en contra del famoso. Ahora el intérprete de "Tocando fondo" rompe el silencio sobre esta situación. "Todas esas son cuestiones legales; eso solamente se puede mencionar y hablar en el lugar donde se tiene que hacer", advirtió Kalimba a los medios de comunicación. "Es muy importante que todos dejemos de especular porque destruimos vidas. En este caso, cuando muestre la verdad, se mostrarán muchísimas cosas". El cantante dejó claro que es importante que las denuncias por abuso de parte de las féminas que son agredidas sexualmente siga existiendo. Pidió que no se tomen bandos sobre esta delicada situación. "Por otro lado, hay que seguir respetando a la mujer, respetando y alentando a que las mujeres puedan levantar la voz y hacerlo [denunciar cuando haya abusos]", enfatizó. "Ahorita, sé que hubo muchas personas que atacaron hacia el otro lado. No pido que ataquen hacia ninguno, pido que respeten", aclaró. "En ningún momento he pedido, ni lo hice años, ni no lo voy a hacer ahora, que ataquen absolutamente a nadie. Por el contrario, he dicho que esperen porque todo tiene una verdad, todo tiene un proceso, todo tiene una manera y cuando salga aquí estaré para decirlo". Kalimba Kalimba | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a cómo a tomado su familia este conflicto, Kalimba dejó claro que conocen los claroscuros de su profesión. "Somos una familia que nacimos dentro del gremio artístico y que conocemos perfectamente las maravillas, bendiciones, victorias, las cosas tan increíbles que tiene este medio; pero también, conocemos la maldad, la destrucción y que mientras más plataformas se abren, y más personas pueden estar detrás de una pantalla, un teclado, una cámara más poder se le da a esta parte", concluyó.

