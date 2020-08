Kalimba explica porqué diez años después decidió contar la verdad que lo llevó a la cárcel Kalimba ya prepara un libro donde narrará la difícil experiencia que vivió y lo llevó a prisión. Asegura que era el momento de contar su verdad y explica las razones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras diez años de haber estado en prisión acusado de violación, Kalimba habló por primera vez del acoso que sufrió por parte del entonces procurador, Francisco Alor Quezada, durante este proceso jurídico y la verdad acerca de las pruebas que fueron escondidas para que pudieran incriminarlo. ¿Qué llevó al cantante a romper el silencio? “Lo necesitaba en mi corazón [revelar su verdad]. Quedarte algo guardado durante diez años es horrible. Se te acumula”, advirtió Kalimba a los medios de comunicación. “Eso es lo que quería hacer. Esto lo traía guardado. La verdad siento que la gente se quedó con una idea de lo qué pasó; yo quería decir ‘no, esto es lo que de verdad pasó’”. RELACIONADO: Kalimba señala al verdadero culpable de estar en prisión Image zoom Otra razón que lo motivó a dar su versión de manera extensa fue porque quiere que sus hijos sepan la verdad y no historias que están alejadas de lo ocurrido. El intérprete de “Tocando fondo”, incluso, ya está escribiendo el libro donde narrará esta difícil experiencia en su vida. Además, mis hijos están creciendo y creo que les estoy enseñando, uno, a que sepan ser sabios de cuándo abrir la boca y cuándo no; sepan ser sabios de cuando defenderse. Yo no ataco, solo me defiendo. No quiero que las personas que empiecen a hablar con mi hija, por ejemplo, que tiene 12 años le cuenten una historia equivocada”, agregó. “El libro ya lo empecé a escribir. Estoy muy contento con cómo va avanzando, como está quedando”. Image zoom Boboproducciones SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kalimba desmintió que haya hablado hasta que muriese el procurador por temor a represalias. Asegura que ofreció la entrevista donde destapó la situación antes de conocer el fallecimiento de dicho funcionario. “No sabía, porque el día que se grabó este programa el señor [Alor Quezada] estaba vivo”, aseguró. “Se murió dos días después”.

