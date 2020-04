¡Kalimba recibe fuertes críticas por dejar la cuarentena durante coronavirus! ¿Por qué lo hizo? Kalimba está en el ojo del huracán tras haber decidido salir a la calle pese a la petición de las autoridades mexicanas de quedarse en casa para evitar contagios. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, Kalimba decidió salir de la cuarenta para apoyar en los hospitales de la Ciudad de México con algunas despensas para los familiares de los enfermos por coronavirus. Sin embargo, al estar en dicho nocosomio aprovechó para darle un poco de entretenimiento a los presentes y realizó un improvisado concierto acústico. Pese a la buena acción que realizó, las críticas no se hicieron esperar; aunque el cantante lo tenía previsto. “Sé y espero algo de crítica porque dejé mi casa de por qué dejé mi casa. Dejé mi casa porque creo qué hay mucha gente que necesita que algunos salgamos a traer esperanza, salgamos a dejar un buen mensaje. Salgamos ha avivar este México”, comentó Kalimba al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Hay varios hospitales donde los familiares están afuera esperando a sus familiares que están contagiados”. RELACIONADO: Kalimba será papá por segunda vez Image zoom “El intérprete de “Tocando fondo”, advirtió que, además de él, todas las personas que lo acompañan a entregar las despensas cuentan con todas las medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19 y no tuvieron ninguna clase de acercamiento con la gente durante el concierto. “Hay mucho llanto, hay mucha desesperanza”, agregó. “Es muy importante para nosotros como humanos y como iglesia, ir a muchos lugares y decirles que las cosas van a mejorar, van a estar bien y traerles un poco de alegría, un poco de esperanza, traerles un momento diferente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal como lo vaticinó el integrante intermitente de OV7, las críticas en su contra surgieron de inmediato; sobre todo, pidiéndole que ayudara en especie. El cantante respondió a sus detractores. “Ya done a 3 hospitales. Dinero, aguas, cubrebocas”, advirtió en su cuenta de Twitter. “Hoy fuimos a entregar despensas. No a dar un show. La música fue petición del lugar por la gran tristeza que tienen”. Mientras tanto, Kalimba sigue pidiendo que le informen que necesita en los hospitales para poder proporcionarlo. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

