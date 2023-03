Mira cómo celebró la hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy su cumpleaños Kailey, la hija menor Elizabeth Gutiérrez y William Levy, celebró su cumpleaños número 13. Así comenzó su festejo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 6 de marzo de 2023, Kailey, la hija menor de Elizabeth Gutiérrez y William Levy cumplió 13 años. La jovencita inició su celebración recibiendo hermosos mensajes de su madre y su hermano Christopher. "¡¡Cómo pude tener tanta suerte de ser elegida para ser tu mamá!! Feliz cumpleaños mi amor. Que este año te traiga todo lo que tú corazón desee", escribió Gutiérrez en su cuenta Instagram. "Que siempre seas la niña buena, dulce, divertida, ocurrente, tonta, amorosa, juguetona. ¡¡El mejor abrazador!! Y la lista puede seguir y seguir... Te mereces el mundo mi Kailita.. Mamá te ama tanto... Espero que todos los días te sientas y sepas cuánto te amo. No hay nada en el mundo que quiera más que verte feliz. ¡¡Te amo por siempre mi K!! Siempre juntas". La actriz acompañó el texto con una serie de imágenes de su hija a lo largo de los años. Incluso, en algunas aparecen juntas. Por su parte, el primogénito de los famosos también quiso escribirle una emotiva felicitación a la chica. "¡Feliz cumpleaños a la mejor hermana que uno podría haber pedido!", comentó en la misma red social. "¡Te amo más allá de las palabras que puedan explicar! Eres la mejor hermana del mundo". Elizabeth Gutierrez y William Levy Elizabeth Gutierrez y William Levy | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como su madre, Christopher acompañó dicho escrito con dos imágenes donde se le ve junto a Kailey. Los usuarios reaccionaron y se unieron al festejo. "Feliz cumpleaños hermosaaa. ¡Qué todos tus sueños se hagan realidad!"; "Felicidades a tu princesa hermosa; una niña maravillosa que Dios la cuide y la bendiga siempre"; "Feliz cumpleaños a la princesa Kailey que todos tus sueños se hagan realidad, que siempre seas dulce y cariñosa"; "Muchas felicidades princesa Kailey. Felicidades en tus 13. Guapísima", y "Feliz cumpleaños a la princesa de la casa a esa niña dulce y linda que eres. Besitos Kailey. ¡¡¡Qué tengas un hermoso día!!!", fueron algunos comentarios. De momento, su padre William Levy no se ha pronunciado públicamente al respecto. Aunque quizá está celebrando a Kailey de manera privada.

