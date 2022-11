Kabah rechazó invitación para cantar en el Mundial de Fútbol Se da a conocer que el grupo mexicano Kabah decidió no asistir al Mundial de Fútbol de Qatar y se explican las razones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La invitación para formar parte de los eventos musicales del mundo Qatar 2022 fue realizada a diversos artistas en todo el mundo; nombres como Dua Lipa, Shakira y J Balvin fueron mencionados. Sin embargo, ellos rechazaron formar parte de este evento por considerar que la nación anfitriona no cumple con los derechos humanos correspondientes. Ahora, se da a conocer que Kabah también recibió la convocatoria y, como los colegas mencionados, prefirió no asistir. "Por esta vía queremos informarles que Kabah fue invitado a cantar en Qatar representando a México. Estábamos muy emocionados de ser elegidos para un evento de talla mundial; sin embargo, hoy tomamos la decisión de cancelar nuestra participación en dicho evento", mencionó la agrupación en un comunicado. "Todos tenemos el corazón del mismo lado, esa es y ha sido la bandera de Kabah, aunado al respeto y la inclusión. Entendemos los usos y costumbres de otros países, pero elegimos defender los valores y uno de los pilares más fuertes de Kabah es el amor en todas sus expresiones". Esta acción del grupo mexicano ocasionó la reacción de los internautas. "Gracias por su congruencia y por ser fieles a sus creencias y valores. Si solo apoyamos cuando nos conviene, el cambio nunca llegará. Hay que aprender a decir no a aquellas cosas que van en contra de nuestras creencias y valores, gracias por ser un gran ejemplo de eso", mencionó un usuario. René Ortiz, Federica Quijano, André Quijano, Daniela Magún and Sergio Ortiz O'Farril of Kabah 1990s Pop Tour Concert Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No habría nada más absurdo e incongruente que ir a un país donde los mismos Kabah no pueden ser quienes son. Aplausos de pie por esta decisión"; "Excelente decisión, aún no entiendo porqué Maluma si aceptó, claro con el dinero baila el perro (sin ofender a los canes aclaro)"; "¡¡¡Wow!!! Les aplauso muchísimo"; "¡¡Esto se llama congruencia!! Claro ejemplo", y "Les pidieron representar a México, no a la comunidad, ya chale con estar confundiendo las cosas", fueron otros comentarios. Mientras tanto, el grupo Kabah continúa sus presentaciones en México.

