El villano de Amor eterno llegó a nuestro país acompañado de su bella pareja, ¡conócela! El actor turco, que interpreta al malvado Emir en la exitosa telenovela de Univision, se encuentra en Estados Unidos acompañado de su bella novia. ¡Te la presentamos! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kaan Urgancıoğlu, el villano de la exitosa telenovela Amor eterno que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, frente a La doña (Telemundo) no llegó solo a nuestro país. El actor turco aterrizó el pasado sábado en Miami acompañado de su bella pareja. Se trata de Zeynep Oymak, una guapísima mujer de origen turco con la que el reconocido intérprete de 38 años mantiene un noviazgo desde hace varios años. Aunque suele ser muy discreto con todo lo que tiene que ver con su vida privada –así lo prueban las imágenes que comparte en sus redes– Kaan publicó este miércoles a través de Instagram Stories una instantánea en la que se deja ver en compañía de su pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como pocas veces sucede, Kaan y su novia posaron juntos e incendiaron las redes. Image zoom Kaan Urgancıoğlu y su novia Zeynep La romántica foto fue tomada desde los ensayos de Premio Lo Nuestro, premiación que se llevó a cabo el pasado jueves en la que el actor tuvo una pequeña participación. Precisamente, Kaan desfiló acompañado de su novia durante la alfombra magenta de este evento que, sin duda, es uno de los más esperados de la música hispana. Image zoom Kaan y su novia Poco se sabe de la pareja del actor más allá de lo que dejan entrever las fotos que comparte en sus redes, donde en varias ocasiones se han dejado ver juntos. Zeynep parece ser amante de los animales pues ha publicado varias imágenes en las que aparece posando con diferentes mascotas, entre ellas un perro y un gato. Image zoom Novia de Kaan Urgancıoğlu En Instagram la siguen 20 mil personas. Advertisement

