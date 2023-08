Jwan Yosef rompe el silencio tras ruptura con Ricky Martin Tras un largo silencio, Jwan Yosef, expareja sentimental de Ricky Martin, habla por primera vez de la separación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 5 de julio de 2023, Ricky Martin dio a conocer que terminaba su matrimonio de seis años con Jwan Yosef. Tras el anuncio, también salió a la luz que el cantante buscaba una custodia compartida de sus hijos en común Lucía y Renn. Ahora, el tiempo ha pasado y el intérprete de "Livin' la vida loca" sigue con su vida. Por su parte, el artista plástico se había mantenido en silencio sobre la ruptura; ahora, habla por primera vez al respecto. Así, a pregunta expresa de un reportero que mencionó "¿Siguen juntos o se van a divorciar?", el exesposo del también actor respondió. "Todo está bien, este no es un buen lugar para esto", dijo Yosef al representante del programa estadounidense de televisión Hoy día (Telemundo). Cuando Jwan fue cuestionado sobre la familia no dudó en responder, aunque lo hizo de manera escueta. "La familia está feliz, separados pero felices", mencionó. Esta respuesta concuerda con lo dicho en el comunicado donde se anunció el fin de la vida conyugal. "Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos", decía el texto. Ricky Martin y Jwan Ypsef Credit: Mike Marsland/Getty Images for The Red Sea International Film Festival SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dejaron claro en aquella ocasión que habían concluido el idilio en las mejores condiciones. "Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años", mencionaron. Ahora, que Ricky Martín y Jwan Yosef han tomado caminos separados, el primero está retomando sus actividades profesionales y continúa resolviendo el problema legal con su sobrino Denis Sánchez Martín a quien demandó por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho.

