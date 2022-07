El esposo de Ricky Martin se pronuncia por primera vez tras acusaciones de violencia doméstica Jwan Yosef se pronunció por primera vez desde que un sobrino de Ricky Martin lo acusara de violencia doméstica Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jwan Yosef y Ricky Martin Credit: Neilson Barnard/Getty Images for LACMA A un día de su cita con un juez en Puerto Ric0 tras ser acusado por un sobrino de violencia doméstica, Ricky Martin sabe que puede contar con el respaldo de su esposo Jwan Yosef. En medio de especulaciones y rumores sobre el boricua y el pintor sueco, quienes son padres de Lucía y Renn y comparten la crianza de los mellizos Mateo y Valentino, Yosef ha querido lanzar un mensaje de apoyo a quien es su esposo desde 2017. En su cuenta oficial de Instagram, el esposo de Ricky Martin compartió la canción del artista "Ácido sabor", donde aparece su rostro, además de haber agregado un emoticón en forma de corazón. La letra del tema musical, además, viene muy bien con lo que ambos están atravesando. "Y así la vida, no importa lo que digan, si al final somos tú y yo jugando a ser tímidos, ácido sabor", dice la letra. Pero este no fue el único gesto de Jwan Yosef, sino que el sueco comentó otra foto del artista con el mensaje "Hayati Inta", que en español significa "tú eres mi vida". Dior Men Fall 2020 Runway Show Credit: PHOTO: DIMITRIOS KAMBOURIS/GETTY IMAGES Los seguidores de la pareja han tomado estas acciones de Jwan Yosef como una forma de apoyo a Ricky Martin y una manera de callar a todos aquellos que afirman que están atravesando una crisis de pareja. Ricky Martin fue acusado de violencia doméstica por uno de sus propio sobrino, quien solicitó una demanda a comienzos de julio en un tribunal de Puerto Rico en la que sostenía que el artista lo acosaba tras haber puesto fin a una relación amorosa. El cantante de "La mordidita" desde el primer momento negó las alegaciones. "La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", dijo en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el abogado del artista desmintió que haya abusado de su sobrino. "Es mentira", dijo a People en exclusiva. "Para nada Ricky Martin ha tenido, ni tendría, una relación sexual o romántica con su sobrino". "Desafortunadamente, la persona que declaró esto está batallando con fuertes problemas de salud mental", añadió.

