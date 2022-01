Conoce un poco más a Justina Machado, nominada por Rita Moreno para "Las 25 mujeres más poderosas" La actriz Justina Machado ha sido nominada por nuestra madrina Rita Moreno para integrar la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español del 2022. De que sea así, depende de tu voto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Ya conoces a Justina Machado? Pues si no es así, deberías de enterarte de quién es esta talentosa actriz de raíces puertorriqueñas, que ha sido propuesta por nuestra madrina Rita Moreno para integrar la lista de 'Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español del 2022. ¡No te quedes fuera de esta aventura en la que puedes participar! Machado, de 49 años, ha desempeñado importantes papeles en producciones para el cine o la televisión, tales como One Day at a Time (2017), Jane the Virgin (2017), Grey's Anatomy (2008), Six Feet Under (2001) o Destino final 2 (2003), entre muchas otras. Ahora que Machado se ha enterado de que fue nominada por Moreno para integrar la espectacular lista de Poderosas, se ha mostrado muy orgullosa y agradecida con su madrina. People En Espanol Poderosas 2022 - Madrinas e Ahijadas Credit: De Izq. a Der., Arriba: Gary Gershoff/Getty Images; Francis Bertrand; Aysia Marott; Dia Dipasupil/Getty Images; Dominique Charriau/WireImage; Abajo: Frank Ockenfels/ABC via Getty Images; Valentina García; Sami Drasin; Cortesía; Greg Doherty/Getty Images "Me puse muy sentimental, ya sabes, estaba como qué cosa tan hermosa", dijo en exclusiva a People en Español. "Amo tanto a Rita Moreno, entonces cada vez que nos expresamos nuestro amor, me reconforta el corazón", añadió. "Admiro su tenacidad, la admiro como pionera, admiro su elegancia, admiro su encanto, su belleza, su sensualidad. Ella es un ser humano muy especial, increíble, único", dijo sobre legendaria actriz puertorriqueña. "Además de ser tan icónica y legendaria en nuestra comunidad y en toda la comunidad de Hollywood, puedo llamarla mi amiga", añadió. Machado comentó que está esperando la aprobación de su nuevo proyecto, The horror of Dolores Roach, una comedia de terror inspirada en Sweeney Todd, que cobra vida en el barrio neoyorquino Washington Heights, y que será producida por Amazon y Blumhouse. "Es muy diferente a todo en lo que he actuado y eso me emociona mucho", aseguró la actriz. Machado, además, reafirmó ser una defensora de las mujeres y de la comunidad latina en Estados Unidos. "Siempre estoy aquí para prestar mi voz y mi plataforma para cualquier cosa que tenga que ver con apoyar a otras mujeres, apoyar a los seres humanos, apoyar a la comunidad latina", indicó. Pero no solo Machado se deshizo en elogios a su madrina, sino que Moreno también la tiene a ella en un lugar muy alto, lleno de respeto y admiración. "Justina Machado es una artista excepcional. Su don como actriz le permite transmitir tanto pasión, como confianza y seguridad en una misma", dijo a People en Español la ganadora de los cuatro premios principales de la industria del espectáculo: el Oscar, el Tony, el Grammy y el Emmy. People En Espanol Poderosas 2022 - Madrinas e Ahijadas Credit: De Izq. a Der., Arriba: Gary Gershoff/Getty Images; Francis Bertrand; Aysia Marott; Dia Dipasupil/Getty Images; Dominique Charriau/WireImage; Abajo: Frank Ockenfels/ABC via Getty Images; Valentina García; Sami Drasin; Cortesía; Greg Doherty/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Justina es una de mis actrices, y además una de mis mujeres favoritas de todos los tiempos. Tiene la habilidad de extraer riquezas de lo más profundo de la experiencia humana para traernos personajes que son a la vez poderosos y emotivos. Personajes que por eso conectan con la audiencia inmediatamente. Su convicción sobre la fuerza de la mujer y su enfoque en el poder femenino la han hecho una figura integral de empoderamiento en las mentes y espíritus de tantas jóvenes. Celebro todo lo que ha logrado hasta hoy y lo que está por venir… que les aseguro será extraordinario", añadió Moreno. No dejes de votar por tu favorita para entrar en la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español.

