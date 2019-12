Justin Timberlake pide disculpas a su esposa públicamente por sus comprometedoras fotos de la mano con otra actriz El cantante ha pedido perdón a su mujer Jessica Biel, por su comportamiento inadecuado en las imágenes con su compañera de reparto. "Bebí demasiado esa noche". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de unos días de revuelo por sus comprometedoras fotografías con otra actriz, Justin Timberlake se ha pronunciado públicamente y ha pedido una disculpa a su familia. En dichas imágenes, el cantante era captado de la mano de su compañera de reparto Alisha Wainright. Las disculpas iban especialmente dirigidas a su esposa de siete años Jessica Biel. “Suelo mantener distancia con los chismes, pero por mi familia siento que es importante abordar los rumores que tanto daño están haciendo a la gente que amo”, empezaba el escrito del también actor de 38 años. “Permítanme ser claro, nada pasó entre mi compañera y yo. Bebí demasiado esa noche y me arrepiento de mi comportamiento. Debería haberlo sabido”, prosigue el comunicado. Justin se encuentra actualmente grabando la película Palmer, en la que trabaja con Alisha y con quien mantiene una excelente relación de compañeros. “Estoy sumamente orgulloso de trabajar en Palmer. Estoy deseando seguir haciendo esta película y emocionado de que la gente la vea”, ha concluido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, su colega de reparto y tercera en discordia se ha mantenido en silencio y al margen de todo lo ocurrido. Desde la publicación de las fotos, la bella intérprete de 30 años no ha vuelto a publicar nada en las redes. En el caso de su esposa Jessica, muy activa en esta plataforma, también ha preferido no compartir nada hasta que pase la tormenta. Con la disculpa pública de Justin todo volverá a la normalidad y esperamos ver a la familia igual de unida y feliz que siempre. La pareja tiene un hijo, Silas Randall, de 4 añitos, que ilumina sus vidas. Advertisement

Close Share options

Close View image Justin Timberlake pide disculpas a su esposa públicamente por sus comprometedoras fotos de la mano con otra actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.