Justin Timberlake y Jessica Biel se divierten como niños: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Justin Timberlake y Jessica Biel se divierten en la playa, en kayak y en yate en sus vacaciones en Cerdeña Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El cantante y su esposa lucen más enamorados que nunca: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Justin Timberlake Justin Timberlake y Jessica Biel se divierten en la playa, en kayak y en yate en sus vacaciones en Cerdeña Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El cantante de 41 años y su esposa, la actriz Jessica Biel, se divirtieron como niños pequeños en un yate en sus vacaciones en Cerdeña. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez no puede esconder su sonrisa mientras da un pase en un carrito en Capri Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La actriz y cantante, quien cambió su nombre tras su boda con Ben Affleck, no pudo esconder su sonrisa mientras daba un pase en un carrito en Capri. 2 de 10 Ver Todo Ben Affleck Ben Aflleck se encuentra con Jennifer Garner y su hijo Samuel en la piscina de Pacific Palisades Credit: Photo © 2022 x17/The Grosby Group Y mientras su esposa Jennifer López continúa trabajando en Europa, el actor de 49 años fue fotografiado reencontrándose con su ex Jennifer Garner y su hijo Samuel en la piscina de Pacific Palisades. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Rosalía Rosalía muestra su cuerpzo en un diminuto bikini rojo mientras graba su último video en Mallorca Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La cantante española de 29 años mostró su cuerpazo en un diminuto bikini rojo mientras grababa su último video musical en Mallorca. 4 de 10 Ver Todo Carlos Vives Carlos Vives junto a su familia en Paris. Vives canto anoche antes un sold out en Le Zenith . De paso en sus días libres del tour disfruta en familia Credit: Nevarez PR El cantante colombiano, quien interpretó sus éxitos musicales ante un sold-out en el estadio Zénith Paris, aprovechó su tiempo libre para dar un tour en la ciudad europea junto a su familia. 5 de 10 Ver Todo Dwayne Johnson Dwayne Johnson “La Roca” sorprende a familia con un cachorro previo a lanzamiento de DC Liga de Super Mascotas Credit: Cortesía El actor sorprendió a una familia con un cachorro previo al lanzamiento de la cinta DC Liga de super mascotas. El perro adoptado era de Best Friends Animal Society, la principal organización nacional de bienestar animal que trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos para el año 2025. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Guzmán presentación de Alejandra Guzmán, el pasado sábado 30 de julio en la Arena CDMX Credit: Cortesía La cantante mexicana se presentó el pasado sábado 30 de julio en la Arena CDMX, donde logró un Sold-Out. Alejandra interpretó sus éxitos musicales y también tuvo artistas invitados de lujo como Aleks Syntek, Fey y Erik Rubin. 7 de 10 Ver Todo Gabriel Soto Gabriel Soto y Susana González protagonizan la telenovela "Los Caminos Del Amor Credit: Mezcalent El actor mexicano de 47 años y Susana González protagonizan la telenovela Los caminos del amor, producción de Nicandro Díaz que dio el claquetazo de inicio de grabaciones. 8 de 10 Ver Todo ¡Qué noche! paula arenas, llane, manuel mendrano Credit: LABULLA PR Agency En Miami se unieron Paula Arenas, Llane, Ale Zeguer, Manuel Mendrano y Humbe en una noche denominada 'La Boheme', donde mostraron lo mejor de su repertorio en un show privado, acústico y totalmente en vivo de la mano de Westwood & Gibson. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alex Lora Alex y Chela Lora desfilan por la alfombra roja de la premier de la serie "La Casa Del Dragón Credit: Mezcalent El cantante de El Tri y Chela Lora desfilaron por la alfombra roja de la premier de la serie La casa del dragón, precuela de Game of Thrones que estrena el próximo 21 de agosto por HBO Max. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

