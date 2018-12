La trágica infancia de Justin Quiles: “Viví en un shelter

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Al verlo ataviado con joyas de oro y rodeado de mujeres sexy en sus videos nadie se imaginaría que Justin Quiles vivió con su madre Diana Rivera en un albergue. “Mi mamá sufrió con mi papá violencia física y sicológica. Yo era muy chiquito, tenía como dos años en ese momento no entendí muchas cosas, pero conforme fui creciendo fui entendiendo muchísimo más. Fueron muchos años en donde no se atrevía a irse. Pensaba que si se iba le iba a pasar algo, mi papá la tenía amenazada”, cuenta el cantante de 28 años nacido en Bridgeport, CT. “Tuvimos que huir a Puerto Rico, no teníamos dónde vivir y tuvimos que vivir en un shelter. [Mi mamá] me contó muchas cosas y me inspiró para poder hablar [de mi caso]. No recuerdo todo, pero recuerdo muchas cosas que hacíamos ahí y jugábamos con otras personas que vivían con nosotros y hasta el sol de hoy son mi familia. Yo les llamo mis primos y tenemos comunicación”.

Por eso es un portavoz de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, que brinda apoyo a las víctimas de maltratos en el hogar. “El primer paso es romper el silencio y buscar ayuda”, aconseja el intérprete, quien años después se mudó con su madre a Orlando, FL, para iniciar una nueva vida. “[Hay que] romper el miedo”.

Cortesía de Justin Quiles

Justo eso es lo que hizo en su carrera profesional Quiles, quien tras trabajar en un hotel siguió su vocación y volvió a la Isla del Encanto. “Me mudé por el sueño de la música, no me funcionó. Regresé a Estados Unidos y ahí fue el primer [éxito] con ‘Orgullo’ ”, cuenta el artista, a quien no le basta haber colaborado con J Balvin y otros grandes de la música urbana. “Uno siempre quiere más. Me falta un éxito [y] que todo el mundo me reconozca por esa canción”. Que así sea.