Justin Bieber sin camisa enseñando sus tatuajes y más fotos de los famosos ¡Míralos!

Sudando la gota gorda
Durante una intensa sesión de ejercicios en un gimnasio en Los Ángeles, el canadiense Justin Bieber mostró el sinnúmero de tatuajes que tiene en su cuerpo.

Luces, cámara, acción
Selena Gómez guapísima en el set de grabación de su nuevo video musical en Los Ángeles.

De paseo
Khloé Kardashian luciendo un coqueto traje durante un paseo en Los Ángeles.

Foto del recuerdo
Luego de entrevistar a Thalía en Nueva York, nuestra editora Mayra Mangal se tomó esta foto del recuerdo junto a la artista mexicana.

Listos para La voz
Antonio Orozco, Pablo López, Eva González, Laura Pausini y Alejandro Sanz en la presentación oficial de La voz, en Madrid, España.

Alfombra roja
Fabiola Campomanes desfiló por la alfombra roja de la premiere de la película El viaje de Keta, cinta que tiene el propósito de concientizar sobre los efectos nocivos de las drogas sintéticas y que llega el próximo 31 de enero a la cartelera mexicana.

De compras
La estrella de Modern Family, Sofía Vergara, disfrutando de un día de compras en Los Ángeles.

Galardonado
Pura gozadera con Monse Medina de Univision Radio junto al galardonado de la noche Emilio Estefan, quien fue reconocido en Miami en el evento de The Salute to Hispanics in Sports and Entertainment, en el marco de semana del Super Bowl.

¡Fotos, fotos!
El actor Jim Carrey muy atento con sus fans en la premiere de la cinta Sonic the Hedgehog, en Berlín.

