Justin Bieber reaparece tras sufrir parálisis facial: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Justin Bieber aparece por primera vez después de sufrir una parálisis facial Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Justin, de 28 años, reapareció tras pasar 2 semanas en una isla privada luego de sufrir una parálisis facial: no dejes de ver las fotos trending del día . Empezar galería Justin Bieber Justin Bieber aparece por primera vez después de sufrir una parálisis facial Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group El cantante canadiense de 28 años apareció por primera vez después de sufrir una parálisis facial debido al síndrome de Ramsay Hunt. Bieber fue fotografiado llegando a Los Ángeles con su esposa Hailey después de pasar 2 semanas en una isla privada en las Bahamas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Pablo Montero Pablo Montero ("El Último Rey") se acompaña de su hijo Pablo Jr en la alfombra de la gala de los "Premios Balón de Oro Credit: Mezcalent El protagonista de El último rey se acompañó de su hijo Pablo Jr en la alfombra de la gala de los Premios balón de oro, que se otorgan a lo mejor de la liga mexicana de fútbol. 2 de 7 Ver Todo Gaby Spanic Gaby Spanic y Moisés Suárez asisten a la marcha de la comunidad LGBT Credit: Mezcalent La actriz luciendo un sexy vestido se tomó esta foto del recuerdo junto a Moisés Suárez en la marcha de la comunidad LGBT, que se celebró en el centro de la capital mexicana. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Danna Paola Danna Paola asiste a la marcha de la comunidad LGBT Credit: Mezcalent La actriz mexicana de 27 años también asistió a la marcha de la comunidad LGBT, en México D.F. 4 de 7 Ver Todo Kalimba Kalimba desfila con su familia por la alfombra roja de la premier de la película "Minions Credit: Mezcalent El cantante desfiló con su familia por la alfombra roja de la premier de la película Minions, que estrena en salas de cines el próximo 1 de julio. 5 de 7 Ver Todo Mane de la Parra y Michelle Renaud Mane de la Parra y Michelle Renaud en la alfombra de la gala de los "Premios Balón de Oro Credit: Mezcalent La protagonista de la telenovela La herencia y el artista mexicano de 39 años muy sonrientes en la alfombra de la gala de los Premios balón de oro. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Itatí Cantoral Itatí Cantoral desfila por la alfombra roja de la premier de la película "Minion Credit: Mezcalent La protagonista de la telenovela La mexicana y el güero optó por un colorido atuendo para desfilar por la alfombra roja de la premier de la película Minions. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

