Justin Bieber revela que sufre parálisis facial a causa de una poco conocida enfermedad El cantante canadiense Justin Bieber reveló que tiene parálisis facial debido al síndrome de Ramsay Hunt, una poco conocida dolencia para la que está recibiendo tratamiento inmediato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras posponer varias presentaciones de su gira mundial sin dar explicaciones, el cantante Justin Bieber finalmente reveló a sus fans la verdadera razón tras tantas cancelaciones. A través de sus redes sociales, el canadiense compartió que atraviesa una difícil situación de salud que ha afectado su estado físico. "Hola a todos. Aquí Justin", empezó el vídeo en su cuenta de Instagram. "Quiero actualizarlos en lo que ha estado pasando. Obviamente, como probablemente lo pueden ver en mi cara, sufro de este síndrome llamado Ramsay Hunt, que proviene de un virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado una parálisis en mi rostro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante explicó que no puede parpadear con uno de sus ojos, que no puede sonreír de un lado de su cara y que una de sus fosas nasales no se mueve. Adelantó, que debido a la situación no puede continuar con sus presentaciones. "Tengo parálisis total", dijo. "Así que para todos aquellos que se han frustrado por la cancelación de mis próximos shows, estoy obviamente físicamente incapacitado para realizarlos". Agregó que su condición es grave y que la ha tomado como un aviso para detener su ritmo y estilo de vida. "Como pueden ver, [la dolencia] es verdaderamente seria, desearía que no fuera ese el caso. Pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que me detenga. Espero que me entiendan", dijo. "Usaré este tiempo para descansar y relajarme y recuperarme al 100 por ciento para continuar haciendo para lo que nací, pero ahorita no es el momento. Tengo que descansar para recuperar mi cara". Justin Bieber 64th Annual GRAMMY Awards - Arrivals Justin Bieber | Credit: Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic El cantante agradeció la paciencia de sus fanáticos y mostró su actitud positiva asegurando que tiene la esperanza de recuperarse pronto. "Me voy a recuperar", dijo sin titubear. "Estoy haciendo todos estos ejercicios para recuperar mi cara y volverá a la normalidad con el tiempo, simplemente no sabemos cuánto tiempo tomará. Todo va a estar bien, espero. Confío en Dios y confío que todo esto es por una razón. No sé la razón en este momento, entretanto solo voy a descansar". El síndrome de Ramsay Hunt se presenta cuando el virus de la varicela zóster afecta un nervio de la cabeza que interfiere con el oído y causa parálisis en la cara o boca, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina. La infección lleva a que se presente irritación e hinchazón del nervio mencionada, lo que puede causar sordera. Su tratamiento rápido y eficaz reduce el riesgo de serias complicaciones, que pueden incluir afectaciones faciales permanentes, pérdida de la vista, vértigo y parálisis, entre otras.

