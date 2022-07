Justin Bieber y Hailey se comen a besos: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Justin Bieber y Hailey Bieber comparten un momento romantico mientras disfrutan del lago con amigos Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El cantante Justin Bieber y su esposa Hailey lucen más enamorados que nunca: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Justin Bieber Justin Bieber y Hailey Bieber comparten un momento romantico mientras disfrutan del lago con amigos Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El cantante canadiense y su esposa Hailey derrochando amor durante un paseo por el lago en Couer d'Alene. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Livia Brito Livia Brito y Marcus Ornellas en una escena de la telenovela "Mujer De Nadie Credit: MEzcalent La actriz cubana y Marcus Ornellas grabando una escena de la telenovela Mujer de nadie, producción de Giselle González que se transmite por Las Estrellas en México y por Univision en Estados Unidos. 2 de 6 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner muestra sus famosas curvas en un atrevido minivestido negro de PVC con Travis Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La empresaria de 24 años y el padre de su hija, el rapero Travis Scott, fueron fotografiados saliendo de la mano de un restaurante en Los Ángeles. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente y Angelica Castro disfrutan de las playas de Miami Credit: Photo©2022: OhPix/ Grosby Group El actor de 48 años y su pareja Angélica Castro disfrutando de las playas de Miami. 4 de 6 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, 47, eleva las temperaturas aún más en un diminuto bikini en Capri Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La actriz, quien recientemente conquistó a todos con una rutina de ejercicios a ritmo de Bad Bunny, mostró su figura sexy con un bikini blanco bajo el sol italiano durante sus vacaciones familiares en Capri. 5 de 6 Ver Todo Missy Elliott Missy Elliott raises a toast with PATRÓN Tequila at her Platinum Celebration Credit: Cortesía La rapera celebró a lo grande su cumpleaños número 51 junto a amigos en Atlanta. Missy también brindó con Patrón tequila por el aniversario 25 de su exitoso álbum Supa Dupa Fly. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

