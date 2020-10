Close

Mira la primera mansión de Justin Bieber y Hailey Baldwin en Beverly Hills que ahora venden por $9 millones Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group La pareja ha puesto a la venta su casa en Beverly Hills, CA, que cuenta con, entre otras cosas, una piscina increíble, una sala de cine y un bar. ¡Mira con qué más tiene la casa! Empezar galería En venta Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Justin Bieber y Hailey Baldwin están vendiendo su primera mansión en Beverly Hills, CA. El inmueble de 6,132 pies cuadrados con cinco habitaciones y siete baños, entre otras muchas otras comodidades, lo compraron el año pasado. 1 de 14 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Nuevo hogar Image zoom Credit: Photo © 2020 MLS via The Grosby Group La pareja ahora se ha mudado a su nueva casa de $25.8 millones en Beverly Park, CA, que cuenta con siete habitaciones, 10 baños, una enorme piscina y una cancha de tenis. 2 de 14 Applications Ver Todo Un cine Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group No es necesario salir de la casa para ver una película en pantalla grande cuando tienes tu propio cine. 3 de 14 Applications Ver Todo Anuncio Un bar Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Después de la sesión de cine puedes atender a tus invitados en este espacio. 4 de 14 Applications Ver Todo El clóset Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Aunque tengas mucha ropa, en este armario cabe el inventario de un gran almacén. 5 de 14 Applications Ver Todo El baño Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Este es uno de los siete baños de la mansión. 6 de 14 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El dormitorio Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Este es uno de los cinco dormitorios de la casa. Tiene una chimenea y una vista increíble de la propiedad. 7 de 14 Applications Ver Todo La cocina Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Esta moderna cocina es perfecta para preparar tus comidas. 8 de 14 Applications Ver Todo El comedor Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Disfrute de esas comidas en este increíble comedor. 9 de 14 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La oficina Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group El lugar perfecto para trabajar desde casa. Da a la parte trasera de la propiedad. 10 de 14 Applications Ver Todo La sala Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Con una acogedora chimenea, es lo suficientemente grande como para reunir a toda la familia. 11 de 14 Applications Ver Todo Más espacio Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Otra sala en la que compartir o ver un poco de televisión, que también se conecta con el bello jardín y la piscina. 12 de 14 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La piscina Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group La mansión viene con esta increíble piscina en la que después de nadar puedes ver televisión y calentarte con la chimenea si el agua estaba muy fría. 13 de 14 Applications Ver Todo El garaje Image zoom Credit: Photo © 2020 Josh Altman via The Grosby Group Aquí puede guardar más de un coche. ¿Cuántos tendrían Mr y Mrs Bieber? 14 de 14 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

