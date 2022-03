El mensaje de la esposa de Fernando del Rincón al periodista en estos momentos de angustia En medio de la tensión que vive su marido en la cobertura de la guerra de Ucrania y Rusia, la actriz venezolana Jullye Giliberti le ha dedicado estas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Están siendo unos días complicados para Jullye Giliberti. No es para menos. Su esposo, el reconocido periodista Fernando del Rincón, se encuentra cubriendo la guerra entre Rusia e Ucrania en un momento de máxima tensión. Además, desde su llegada al lugar de los hechos han sido varios los momentos de riesgo que ha tenido que enfrentar el también reportero mexicano. Desde una amenaza de bombardeo que le mantuvo horas en un búnker hasta el último ataque cerca de donde estaban. Fernando, como muchos de los reporteros de guerra allí presentes, ha decidido poner en riesgo su vida con el fin de reportar el minuto a minuto de este cruento enfrentamiento. Desde el otro lado del mundo, su mujer lo vive con mucha preocupación e insomnio. Sus horas de sueño están dedicadas a pensar en su pareja y esperar que no haya ningún altercado. La incertidumbre es uno de los ingredientes clave en este tipo de coberturas y Jullye no ha ocultado su consternación, al mismo tiempo que su gran apoyo a su esposo. Desde sus redes sociales, la bella venezolana ha querido mandarle un mensaje de aliento a su pareja con el que ha conmovido a sus seguidores. Fernando del Rincón y Jullye Giliberti Fernando del Rincón y Jullye Giliberti | Credit: IG/Jullye Giliberti "Son las 5 am en Ucrania, Arcángel San Miguel a tu derecha. Arcángel San Gabriel a tu izquierda. San Rafael a tus espaldas. Para que con sus alas te cubran de todo mal. Arcángel Uriel al frente de ti para abrirte los caminos y sobre ti y todos los que están ahí. La Gloria celestial. AMÉN", escribió junto a un video de su marido en el noticierio. El mismo día de su partida Jullye compartió un directo entrañable con sus seguidores en el que expresó sus inquietudes pero, sobre todo, su fe de que todo irá bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un campeón, es un guerrero y es un profesional en lo que hace y Dios los va a acompañar en esta cobertura que nadie quiere que pase pues hay una guerra... Me quiero mantener en tener energía positiva, en creer en Dios", expresó con la voz entrecortada. Cada día es una incógnita en un conflicto bélico, sea cual sea, pero gracias al espíritu periodístico de Fernando y otros muchos reporteros y reporteras de guerra, es que la audiencia puede estar informada al detalle. Ellos son también los grandes protagonistas y héroes de este suceso.

