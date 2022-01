Conoce más de Julissa Arce, la nominada de Eva Longoria para ser una de las "25 Mujeres más poderosas" del 2022 Conoce a la destacada autora nacida en México cuya historia ha cautivado a muchos, desde su llegada a este país sin papeles, hasta su paso por Wall Street. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La votación para encontrar a una de las "25 Mujeres más poderosas" de People en Español para este 2022 sigue avanzando con fuerza. El pasado 21 de enero dimos a conocer las lista de las cinco 'Madrinas' que han nominado a cinco 'Ahijadas' para entrar en el listado de este año. Eva Longoria, la respetada actriz, productora, directora y madre, nacida en Texas, es una de dichas celebridades que han sido convocadas para nominar a una destacada fémina a la lista. En su caso ella ha elegido como su 'ahijada' a Julissa Arce. La escritora, productora y activista mexicana de 38 años colabora con Longoria y un destacado equipo en la plataforma digital para latinas Poderistas. "Julissa está increíblemente enfocada en promover las historias de nuestra comunidad", ha dicho Longoria a People en Español sobre su nominada. "Su manera de contar historias es única y precisa". ¡Mira arriba nuestra charla con Julissa Arce sobre su nominación y los proyectos que la apasionan! A Wall Street starâs incredible journey from undocumented immigrant to broker Credit: Getty Images El nuevo libro de Julissa Arce se titula You Sound Like a White Girl: The Case for Rejecting Assimilation y sale a la venta el 22 de marzo: You Sound Like a White Girl: The Case for Rejecting Assimilation Credit: JulissaArce.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arce llegó a su país siendo muy pequeña y por años vivió sin documentos migratorios llegando a convertirse incluso en vicepresidenta de una importante firma de Wall Street. Ella ha contado su historia personal y su lucha por una vida mejor en este país, tanto para ella como para otros jóvenes indocumentados, en los libros Entre Las Sombras Del Sueño Americano (Center Street) y Alguien como yo / Someone Like Me: La lucha de una niña por alcanzar el sueño americano (PRH Grupo Editorial). Su nuevo libro se titula You Sound Like a White Girl: The Case for Rejecting Assimilation (Flatiron Books) y estará disponible a partir de este 22 de marzo, Además, Arce trabaja incansablemente en su fundación Ascend Educational Fund, que proporciona becas a estudiantes inmigrantes. ¡Vota aquí por tu ahijada favorita!

