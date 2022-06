Julión Álvarez está nuevamente en problemas tras sufrir importante robo Tras quedar libre de las acusaciones en su contra por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Julión Álvarez se enfrentó a un nuevo conflicto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Julión Álvarez dio a conocer que había quedado libre de los cargos que, en 2017, le imputó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; sin embargo, los problemas para el cantante no han terminado. Primero, tenía problemas para mantener sus canciones en una importante plataforma de música que ya se resolvieron y ahora debe enfrentar las consecuencias de haber sido víctima de robo de sus herramientas profesionales. Los hechos ocurrieron, aproximadamente a las 2:30 horas, del lunes, 27 de junio de 2022, a la altura del kilómetro 31+800 del libramiento Norponiente, en la carretera de Querétaro, México, cuando el camión que transportaba equipo de audio y un escenario del intérprete de "Te hubieras ido antes" fue interceptado por unos hombres armados que obligaron al chófer de dicho transporte a detenerse; lo bajaron y lo golpearon, dejándolo abandonado a orillas de la carretera. El conductor pidió ayuda en los inmuebles cercanos; así se reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911. Las autoridades iniciaron la búsqueda correspondiente del vehículo que, según informan medios de comunicación locales, se trata de un camión Freightliner, color dorado. La policía estatal dio a conocer que el transporte, propiedad del cantante mexicano, fue recuperado tiempo después en las inmediaciones de Tlacote El Bajo. Además, ya se realizó la denuncia correspondiente ante ante la Fiscalía General de Querétaro (FGQ). Julión Álvarez Julión Álvarez | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto; se desconoce si lo hará posteriormente. De momento, solo ha hecho referencia pública a sus compromisos profesionales que ha retomado con fuerza tras haber librado los conflictos legales con los lidió por varios años.

