Conoce a la mujer que enamoró a dos famosos cantantes: Julión Álvarez y Valentín Elizalde Nataly Fernández, la esposa de Julión Álvarez, años atrás fue novia de otro famoso cantante mexicano, el fallecido Valentín Elizalde. ¡Mira las declaraciones de Julión sobre este tema! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julión Álvarez contó a Univision como conoció a su esposa Nataly Fernández, la madre de sus dos hijas. El cantante mexicano habló de su mujer y aclaró que ella fue novia —años atrás— de otra estrella de la música regional mexicana, Valentín Elizalde. Cuando Julión Álvarez conoció a Nathaly jamás imaginó que ella había sido pareja de su colega, el fallecido cantante Valentín Elizalde, conocido como 'el gallo de oro'. Álvarez asegura que su historia de amor con Nataly comenzó años después de ella terminar su relación con Elizalde. "Conozco a Nataly sin saber quien era, es más yo no sabía ni cómo se llamaba o cómo se había llamado la novia de Valentín", dijo Álvarez. "Tampoco fue viuda de él, fue una novia de Valentín", aclaró. Valentín Elizalde murió a sus 27 años, en el 2006, herido de bala, tras sufrir un atentado en la camioneta en que viajaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julion Alvarez Valentin Elizalde Credit: Medios y Media/Getty Images; Instagram/@valentinelizalde_oficial Se conocieron en una comida de unos amigos en común. Álvarez se sentó en la mesa de Nataly y le sacó conversación, luego pidiendo su número de teléfono. El cantante se enamoró profundamente y ya llevan más de 10 años juntos. Álvarez se casó con Nataly en el 2011 y en el 2018 se convirtió en padre. Hoy tienen dos niñas: María Isabel y María Julia, sus "princesitas". Julion Alvarez y su esposa Nataly Fernandez e hijas Credit: YouTube Julión protagonizó junto a su esposa el video musical "Incomparable" donde también aparecen sus hijas. La canción habla de lo agradecido que se siente el cantante tras encontrar el verdadero amor.

