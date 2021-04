¡Se casó integrante del grupo REIK! Así fue la romántica boda "Un amor de verdad", con estas palabras la banda mexicana celebraba la unión de Julio Ramírez, su guitarrista. ¡Vivan los novios! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de años de relación estable, Julio Ramírez y su novia, la modelo Erika Batiz, se dieron el 'Sí, acepto' en una ceremonia de ensueño. Era el perfil en redes del grupo REIK, del que el novio es su guitarrista, el que compartía imágenes del romántico y soleado día. "Quiero que sea en tus brazos donde vea llegar mis días al fin, ¿quisieras casarte conmigo? ¡Que viva el amor!", leía uno de sus mensajes en Instagram. Entre los invitados al festejo de este bonito sábado no podían faltar sus amigos, casi hermanos, y cómplices dentro y fuera del escenario, sus compañeros de grupo Jesús Navarro y Gilberto 'Bibi' Marín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julio y su pareja llevan casi 15 años juntos y son padres de dos preciosos niños, Julio Andre y Alessa, Los enamorados han formado una preciosa familia que presumen con orgullo en redes y un amor que finalmente han decidido oficializar con una fiesta junto a los suyos. Muchísimas felicidades a la parejita. ¡Por muchos años más de felicidad!

Share options

Close Login

View image ¡Se casó integrante del grupo REIK! Así fue la romántica boda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.