Julio Preciado ya tiene un donante de riñón y es alguien muy cercano al cantante El cantante Julio Preciado reveló que su hija Yuliana le donará un riñón. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Julio Preciado reveló que finalmente ya tiene fecha para su esperado transplante de riñón y dio a conocer que el donante será una mujer. El intérprete aseguró que la cirugía se llevará a cabo el segundo lunes de enero del próximo año en un hospital de Guadalajara, Jalisco, México. "Me confirmaron mi doctor de Guadalajara, va a ser en Guadalajara la operación, el lunes 13 de enero. La donante va a ser mi hija, para que se acaben especulaciones", comentó Preciado a el programa de espectáculos mexicano Ventaneando. De acuerdo al intérprete, los doctores encontraron que el riñón de su hija Yuliana, de 20 años, es compatible con su cuerpo. "El tamaño del riñón da muy bien al tamaño [del] que tiene el papá", explicó. "Aparte de la compatibilidad sanguínea, por el tamaño. Soy una persona muy grande, soy una persona de más de 1.70 [metros], 1.75 [5'2 pies], de estatura, mi hija mide 1.77 [metros]. Por ese lado estamos muy compatibles al 100 por ciento. El tamaño del riñón es el adecuado para que me funcione a mí". El cantante también explicó que sus riñones actualmente solo funcionan a un 25 por ciento de capacidad. "Ahorita estoy en la mejor edad, en el mejor momento parta hacerme un transplante", comentó. Tras salir del quirófano, Preciado se tomará el tiempo necesario para recuperarse antes de planear la esperada nueva gira con Banda El Recodo, que se llevará a cabo a nivel internacional. "Primeramente quiero pensar en mi salud. No teniendo salud no puedo hacer planes de nada", aseveró. "Hay una gira con El Recodo, pero no puedo hacer nada hasta que los médicos me digan: ‘Señor Julio Preciado, usted está dado de alta. Váyase a trabajar, está perfectamente bien'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo pronto se prepara para celebrar con una gran fiesta, como cada año, su cumpleaños número 53 próximo el 1 de diciembre en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. "El año pasado caí en terapia intensiva y lo cancelé [la fiesta]. Este, espero en Dios, que no pase nada raro porque estamos muy bien ahorita, muy bien cuidado y espero seguir festejándome con los míos y seguir festejando muchos más cumpleaños", puntualizó. El pasado septiembre, tras una recaída y en medio de especulaciones sobre su salud, el cantante reveló que se encontraba bajo supervisión médica porque necesitaba un transplante de riñón y rechazó los reportes de que estaba al borde de la muerte. "No me estoy muriendo", aclaró en sus redes sociales. Advertisement

